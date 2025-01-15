«Летучий корабль» взлетел над Сяськелево

На протяжении многих лет для Сяськелевской детской школы искусств и Сяськелевского информационно-досугового центра стало традицией делать совместные новогодние проекты. Сотрудники и творческие коллективы Дома культуры, учащиеся школы и их преподаватели с удовольствием принимают в них участие. Этот год не стал исключением.

Идея постановки мюзикла зародилась еще в 2018 году, но никак не могла воплотиться. И вот в преддверии 2025 года премьера все же состоялась!

Режиссер-постановщик Наталья Кирилина решила сильно не менять и не искажать сюжетную линию и музыкальный материал сказки. В таком знакомом формате она любима многими поколениями. Поэтому творческая группа сделала всё, чтобы взрослые смогли вновь стать детьми, а дети приблизились к добрым советским сказкам.

Юные зрители смогли познакомиться с обедневшим Царем (И. Грицкевич) и жадным Полканом (П. Щеголев), проникнуться необыкновенной историей любви Ивана (Д. Игнатьев) и Забавы (Д. Алгаева), сопереживать мечтающему летать Водяному (К. Андреева), посмеяться над неунывающими Бабками-Ежками (Н. Кирилина, Н. Степанова и Е. Сютина). И просто поверить в сказку и убедиться, что добро и любовь всегда побеждают зло.

Эта история никого не оставила равнодушными - ни зрителей, ни артистов. Мюзикл уже стал любим, и мы уверены, что обязательно сыграем его еще и еще для того, чтобы история советских мультфильмов не оставалась в веках.

Благодарим всех, кто помогал в создании этого проекта - за подбор музыкального материала, пошив костюмов, изготовление декораций и реквизита. Над этим трудилась большая инициативная команда из Сяськелевской детской школы искусств и Сяськелевского информационно-досугового центра, и иногда люди, даже не относящиеся к сфере культуры и искусства.

До встречи на «Летучем корабле»!

Наталья Кирилина