Росгвардейцы нашли потерявшегося школьника в Коммунаре

14 января в 23:55 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области на Гатчинской улице в городе Коммунар обнаружили разыскиваемого ребенка, который вовремя не вернулся домой.

Поздним вечером в правоохранительные органы обратилась бабушка 12-летнего мальчика и сообщила о том, что утром ее внук ушел из дома на Школьной улице, отправившись в школу, и пропал без вести, не вернувшись после занятий до наступления темноты. Приметы несовершеннолетнего передали всем дежурным нарядам.

Вскоре росгвардейцы обнаружили разыскиваемого мальчика на детской площадке во дворе дома на Гатчинской улице. Наряд вневедомственной охраны отвез несовершеннолетнего в 104 отдел полиции и передал его инспектору по делам несовершеннолетних. Заявительницу сразу же известили о местонахождении ее внука, после чего она приехала за ним.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО