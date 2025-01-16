Раненых солдат поздравили с Рождеством

Владыка приехал 8 января поздравить военнослужащих, участников специальной военной операции, находящихся на лечении, с праздником Рождества Христова и подарить им подарки.

Архипастыря сопровождали секретарь епархии прот. Владимир Глазунов, духовник сестричества милосердия преподобномученицы Марии Гатчинской прот. Владимир Седов и сестры милосердия.

Сестры милосердия сестричества Марии Гатчинской при Павловском кафедральном соборе по благословению епископа Митрофана помогают медицинскому персоналу госпиталя в уходе за раненными бойцами – санитарной обработке палат, коридоров и в приготовлении расходных медицинских материалов. Также солдатам духовенство епархии оказывает духовную помощь.

Владыка прошел по всем палатам отделений лечебного корпуса, поздравив раненых солдат с одним из главных христианских праздников.

По информации Гатчинской епархии