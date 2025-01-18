Крещение: история и традиции праздника

Согласно Евангелию, после странствий по пустыне пророк Иоанн Предтеча – он же Иоанн Креститель – пришел на реку Иордан. В ней иудеи совершали религиозные омовения. И стал Иоанн говорить народу о покаянии, рассказал о крещении для оставления всех грехов и начал крестить людей в водах Иордана. Когда Иисусу было 30 лет, он тоже пришел к Иордану и попросил Иоанна Предтечу крестить его. Тот считал себя недостойным, но все же провел таинство. После него на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя, и при этом все услышали глас Бога Отца, который назвал Иисуса сыном своим.

Интересно, что именно из-за этого чуда у праздника есть второе название – Богоявление. Но также этот день часто называли «днем Просвещения», «праздником Светов» или «святыми Светами». Эти вариации связаны с тем, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым.

Считается также, что во время крещения Иисуса людям была явлена Святая Троица: Бог Отец – гласом с неба, Бог Сын – крещением от Иоанна Предтечи в Иордане, Бог Дух Святой – снизошедшим на Иисуса голубем.

Вечер накануне праздника, 18 января – Крещенский сочельник. Он собирал вместе семью на постную трапезу. Главная ее часть – сочиво, традиционное блюдо из крупы. Важно, что приниматься за еду можно только после выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской водой. По русским традициям после трапезы ложки складывали в общую миску и накрывали хлебом. Это должно было принести богатый урожай.

Были и другие суеверия в сочельник. Например, в народе было принято над дверьми, окнами и печной заслонкой рисовать кресты. Так люди отгораживались от нечистой силы. В ночь девушки часто гадали на своего суженного, хоть это и было грешно.

Конечно, главный символ праздника – вода. И, соответственно, главная традиция – ее освящение в храмах и на водоемах. Обряд этот проводят дважды: 18 января, в сочельник, и в сам праздник, 19 января на Божественной литургии.

Крещенское утро принято начинать с молитвы и питья освященной воды. Первым же блюдом были крестцы – обрядовое печенье. Везде пекли его по-своему, но в основном это были две полоски теста, образовывающие крест. Выпекали крестцы накануне матери, загадывая благополучие для каждого члена семьи. Ровное печенье без изъянов обещало легкий год, трещины сулили трудности. Если крестцы не пропеклись или сгорели, то придут болезни. Как правило, неудавшееся печенье крошили птицам, чтобы отогнать беду.

С птицами связана еще одна традиция в Крещение. В день праздника после службы в небо отпускают белых голубей – символ Святого Духа. Также это означает конец рождественских праздников.

Но вернемся к воде. Крещенская вода называется «агиасма» и считается святыней, которая исцеляет душу и тело. Пить ее можно в течение всего года. Святой водой можно окроплять дом, вещи; можно пить ее во время болезни или наносить на больные места. Для бытовых целей – уборка или стирка – такую воду использовать нельзя. Хранить же Святую воду лучше около икон.

По всей России помимо богослужений проходят также и крещенские купания в прорубях (иорданях). На водоемах делают специальные проруби в виде круга или креста. Рядом ставится деревянный крест с ледяным голубком – символом Духа Святого. На площадях городов в праздник устанавливают купели – также для купания. Считается, что купание в проруби дает очищающую силу для тела и души.

Важно сказать, что дело это добровольное. Самое главное на Крещение для христиан – посетить службу, исповедаться, причаститься и принять крещенскую воду.

Фото из архива “ГП”