Зачем закрывать ненужную кредитную карту

Кредитная карта-один из самых популярных кредитных продуктов. Нередко «кредитка» предлагается без запроса (например, зарплатным клиентам или при оформлении сберегательных инструментов). Что делать с кредитным пластиком, если он не используется? Все зависит от того, активна ли кредитка. Перед началом использования кредитную карту необходимо было активировать. Происходит это либо в банке при выдаче карты, выпущенной по заявке клиента, либо владелец карты активирует ее самостоятельно. Уточнить, активен ли пластик, можно в банке, который ее выпустил. Если кредитка не была активирована, распрощаться с ней просто - достаточно ее разрезать и выкинуть. С активированной картой утилизация не поможет. В этом случае необходимо закрывать кредитный счет. В противном случае можно оказаться должником перед банком, даже если кредитные средства не использовались. Задолженность может сформироваться за счет необходимости оплаты обслуживания, дополнительных услуг, о подключении которых клиент забыл. Также долг может возникнуть в случае, когда кредитные средства использовались, но долг погашен не полностью (внесение платежа не в полном объеме или внесен с опозданием, начислены штрафные санкции). Особенно рискуют те, кто вносил платеж в последний момент – технический сбой или увеличенные сроки зачисления могут не позволить успеть погасить долг в срок. Даже небольшая недоплата со временем может трансформироваться в уже ощутимую сумму долга. Далее, пока кредитка «пылится на полке», долг копится, а смс-информирование/push-уведомления могут быть не подключены или недоступны из-за смены номера телефона. Поэтому не всегда о таких долгах удается узнать оперативно.

Чтобы информация о наличии долга не стала неприятной неожиданностью, «уронившей» кредитный рейтинг, нужно оформить закрытие кредитной карты правильно. Для этого необходимо написать в банк, выпустивший карту, заявление о закрытии карты и кредитного счета, к которому привязана карта. Несмотря на то, что действие карты прекращается с момента подачи заявления, счет закроется не сразу (до 30 дней), поскольку некоторые расчетные операции по карте могут обрабатываться с задержкой. Однако в этот период плата за обслуживание и банковские сервисы взиматься не может. Нужно учитывать, что, если на счете кредитке есть задолженность, необходимо ее погасить и лишь потом можно будет ее закрыть. Если на карте находятся личные средства, то при закрытии счета они возвращаются владельцу (на расчетный счет или наличными).

Не нужно путать закрытие счета (прекращение договора) с блокировкой карты или окончанием срока ее действия. Если при закрытии карты привязанный к ней счет также прекращает функционировать, то в случае блокировки (например, при утере карты) или окончании срока действия кредитки обязательства по ней не прекращаются (все комиссии и текущие платежи будут начисляться). После закрытия карты нужно взять в банке справку о закрытии ссудного счета и отсутствии задолженности.