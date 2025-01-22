Как финские сани стали символом добра и волшебства

Катерина учится в Гатчинской школе № 7, но она не может ходить на уроки, как обычные детки. Ей нужен индивидуальный подход к образовательному процессу, и Катя получает образование на дому.

Преподаватель Екатерины, Анна Александровна Шанько, разработала индивидуальные учебные планы, ориентируясь на ее способности и интересы. И здесь, среди множества различных занятий, у ребенка проявилась особенная любовь к литературе. На уроках надо многое успеть и, конечно, читать большие произведения нет возможности.

В прошлом году Катя потеряла своего папу (раньше он много читал своей дочери), чтения днем с бабушкой, а вечерами – с мамой стало недостаточно, и Катя стала слушать аудиокниги. Одну за другой: детские сказки, повести, стихи, подобранные по возрасту Катюшиным преподавателем.

Благодаря своей хорошей памяти и умению чувствовать и понимать произведения, а именно на этом делала акцент Анна Александровна, разбирая каждый прослушанный отрывок, Катюша стала многократным победителем Всероссийских конкурсов чтецов. Произведения для выступлений обычно Катя выбирала сама, а вот видео снимала, монтировала и отправляла педагог.

Последней Всероссийской победой стало прочтение наизусть сказки «Снежная королева». Катюша, кажется, сто раз просила маму прочитать ей книгу, прослушать аудио и включить мультфильм. Обсуждала с Анной Александровной холодную и жестокую волшебницу, которая похитила Кая, смелую Герду, маленькую разбойницу, размышляла вместе со своим учителем о добре и зле, о том, что дружба, поддержка и любовь может преодолеть все преграды.

Но особенно сильно запал в душу маленькому ребенку момент веселого катания детей на санках. Испытывая трудности при выполнении различных физических действий, Катя сама не может сидеть на обычных санях, не может отталкиваться и катиться с веселыми криками с ледяной горки... Она просто рисовала в своей голове радостные картинки и мечтала...

Под Новый год Анна Александровна принесла Катюше листочек бумаги, на котором была надпись «Письмо Деду Морозу». И вместе со своим преподавателем Катя написала:

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Катя, мне 11 лет. Я живу в деревне Черново. Я очень люблю рисовать. В этом году я училась считать и писать. Я очень хочу научиться ходить, а еще очень хочу, чтобы ты подарил мне большие сани со спинкой».

Это письмо, видимо, Анне Александровне пришлось везти и передавать лично Дедушке Морозу, так как его написание заняло много времени, а Новый год был уже «на носу». Но сколько же было счастья в глазах у ребенка! Невозможно передать всё волшебство момента, всю глубину чувств и эмоций маленькой девочки, когда мама вывезла ее в новогоднюю ночь на инвалидной коляске на порог дома, а там, на крыльце, ее ждали новенькие финские сани!

Мы от всего сердца благодарим нашего Деда Мороза, директора ООО «Сфера» Андрея Юрьевича Валова и его волшебных помощников, Алексея Игоревича Панченко и портного-закройщика ателье «Галатея» Юлию Владимировну Даньшину. Благодаря вам сбылась одна из заветных мечт маленькой скромной девочки. Теперь она, по возможности, будет проводить каждый урок окружающего мира со своим преподавателем, Анной Александровной Шанько, на улице, сидя в адаптированных специально для нее финских санях, с оборудованной спинкой, подлокотниками и специальной подушкой, изучая и распознавая следы животных на снегу и наблюдая за птицами.

Дорогая Анна Александровна! От всего сердца благодарим Вас за то, что вы делаете для Катерины! Ваше участие стало настоящим чудом в нашей жизни. Мы знаем, сколько усилий и времени потребовалось, чтобы найти именно то, о чем она так долго мечтала. Вы подарили не просто вещь, а частичку счастья и радости, которую невозможно измерить никакими материальными ценностями.

Спасибо Вам за ваше большое сердце и готовность делиться теплом с другими. Благодаря таким людям, как Вы, вера в чудеса сохраняется в сердцах наших детей. Вы помогли не только исполнить детскую мечту, но и напомнить всем взрослым о важности доброты и взаимопомощи.

Пусть каждый день у Вас и всех, кто причастен к чуду, будет наполнен таким же теплом и радостью, как этот волшебный подарок! Ведь иногда самое маленькое желание ребенка может стать настоящим чудом, которое изменит его жизнь к лучшему.

С уважением и глубокой признательностью, семья Анисимовых