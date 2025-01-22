Гатчина носит гордое звание «Город воинской славы». Многое пришлось испытать его жителям в те страшные годы. Фашисты оккупировали наш город, оккупация длилась очень долго. Но город боролся. В нем действовали подпольные организации, в районе – партизанские отряды.

И вот, наконец, 26 января 1944 года – День освобождения Гатчины от фашистской оккупации. Сегодня мы с гордостью вспоминаем этот день, он стал важным шагом к полному снятию блокады Ленинграда, и благодарим тех, кто сражался за нашу свободу.

В Гатчине в библиотеке №2 «ЧУДО» на ул. Коли Подрядчикова проходит цикл мероприятий «Память эту нам предать нельзя», посвященных этим героическим дням: книжные выставки, встречи с людьми, которые детьми испытали ужасы войны. На одной из таких встреч побывали ученики первой академической гимназии города Гатчины.

Лидия Макаровна Кириллова пережила ребенком страшные дни блокады Ленинграда. Она поделилась своими воспоминаниями о блокаде, рассказав ребятам из лицея № 3 о трудностях и мужестве, проявленных в те годы. О темноте, холоде и голоде, о трудностях передвижения по городу, об очередях за хлебом, которого не хватало даже по карточкам. О жестких зимах 1941 и 1942 годов, когда люди замерзали на улице, в домах, когда на глазах у детей умирали взрослые. Не слаще было и в эвакуации, но там было чуть сытнее. Довоенные фотографии, кусочек блокадного хлеба, принесенные Лидией Макаровной на встречу с ребятами, проиллюстрировали ее рассказ, вызвали много вопросов у ребят, побудили желание рассказать о своих прадедах и прабабушках, воевавших и трудившихся в годы войны для скорейшей Победы.

Лариса Ивановна Корикова и Наталья Николаевна Антонова – члены Совета ветеранов

войны и труда Гатчинского муниципального района. Лариса Ивановна рассказала детям о своей семье. Об отце – железнодорожнике, который получил серьезное ранение в войне с финнами. Но когда началась Великая Отечественная война, он, несмотря на недавнее ранение, продолжил работать машинистом, возил продукты, пока это было возможно, по железной дороге. Новое ранение, болезнь, смерть, а через несколько дней рождение дочери, которую он не успел увидеть. Лариса с мамой были в эвакуации в Ивановской области. Там тоже был голод. «Соской», хоть как-то успокаивающей девочку, была тряпица с завернутым в нее нажеванным хлебом.

Как пришла Победа? Об этом рассказала Наталья Николаевна. Она тоже «дитя войны», помнит постоянное чувство голода и хлеб по карточкам, которые отменили лишь в 1947-м году. А еще она твердо знает, что самый счастливый в жизни день был, когда закончилась война. В памяти – радостные лица взрослых, всеобщее ликование.

А потом? После войны была жизнь в освобожденном городе. Мама Ларисы работала во Дворце-музее. Там они и жили в комнате, разделенной занавесками на три семьи, на втором этаже Кухонного каре. Бегали в школу (сначала в 6-ю, потом в 4-ю). В парке «Сильвия» находили грибы и землянику. Позже здесь был установлен памятник двадцати пяти героям, комсомольцам-подпольщикам, расстрелянным во время немецкой оккупации.

О многом узнали гимназисты во время беседы: о концентрационных лагерях на территории города и района, о том, что у детей брали кровь для немецких раненых. «Они были донорами?» – переспросил один из ребят. «Нет, донор – это когда добровольно сдаешь кровь, а здесь было совсем по-другому», – разъяснили ему.

Лариса Ивановна задала детям вопрос: «Почему эту войну назвали Великой Отечественной?» Ребята активно отвечали: «Потому что все пошли воевать», «Потому что весь народ воевал на фронте и в тылу за свое

Отечество».

Заведующая библиотекой Ирина Ивановна Петрова рассказала ребятам о подвиге Коли Подрядчикова – его именем названа улица, на которой стоит библиотека. Еще она рассказала о книге «К ним в детство ворвалась война». Это сборник замечательных произведений – прозы и стихов, которые могут стать материалом для учащихся и педагогов при подготовке выступлений на уроках, классных часах, а позже – при написании сочинений, докладов. Рассказала она и о выставке книг о Великой Отечественной войне.

Большое спасибо Ирине Ивановне и сотрудникам библиотеки за организацию и проведение интересных и полезных встреч.

Благодарим героев встреч – Лидию Макаровну Кириллову, Ларису Ивановну Корикову, Наталью Николаевну Антонову. Желаем вам здоровья, выражаем надежду, что у нас будет возможность встретиться с вами снова. Дорогие ветераны, ваш бесценный опыт, жизнелюбие и активная жизненная позиция помогают нам помнить и ценить мир!

Н.В. Жиляева, Первая академическая гимназия