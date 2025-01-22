В годовщину открытия Мемориала пройдет поэтический марафон

27 января в 12:00 на Мемориале пройдет памятная акция – поэтический марафон «Мы знали мир без красок и без цвета...». У подножия стелы в память о миллионах невинных жертв войны прозвучат стихотворения, в строчках которых заключены боль и страдания людей, познавших блокаду, оккупацию, войну. Отдавая дань памяти и уважения жертвам военного времени, их прочтут учащиеся Веревской и Таицкой школ, Первой академической гимназии г. Гатчины, а также Войсковицкой школы искусств. Кроме того, в акции сможет принять участие любой желающий и прочитать стихотворение о Великой Отечественной войне в формате «Открытого микрофона». Ведущими мероприятия станут артисты Театра драмы им. Ольги Берггольц.

Также на Мемориале в этот день будет открыта выставка-напоминание «А были вместе – детство и война», рассказывающая о детях блокадного Ленинграда.

Марафон проводится Парковым агентством Ленинградской области при поддержке Фонда социальных инициатив «Мирные люди». Акция пройдет в рамках Торжественно-траурного мероприятия, посвящённого Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

27 января 2024 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли новый Мемориальный комплекс в память о мирных жертвах войны. Авторы архитектурно-художественного решения - архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов создали пронзительный образ миллионов загубленных войной невинных душ.