Неделя профилактики неинфекционных заболеваний
Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации. Согласно определению ВОЗ, ХНИЗ – это болезни, характеризующиеся продолжительным течением и являющиеся результатом воздействия комбинации генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов.
К основным типам хронических неинфекционных заболеваний относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет.
50% вклада в развитие ХНИЗ вносят основные семь факторов риска:
• курение
• нерациональное питание
• низкая физическая активность
• избыточное потребление алкоголя
• повышенный уровень артериального давления
• повышенный уровень холестерина в крови
• ожирение.
В профилактике таких заболеваний выделяются два основных направления действий: формирование здорового образа жизни и ранняя диагностика с последующей своевременной коррекцией. Оба направления зависят непосредственно от каждого из нас. Только соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности, отказ от вредных привычек и ежегодное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации позволят минимизировать риски развития хронических неинфекционных заболеваний.
По информации Минздрава России