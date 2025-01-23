Неделя профилактики неинфекционных заболеваний

К основным типам хронических неинфекционных заболеваний относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет.

50% вклада в развитие ХНИЗ вносят основные семь факторов риска:

• курение

• нерациональное питание

• низкая физическая активность

• избыточное потребление алкоголя

• повышенный уровень артериального давления

• повышенный уровень холестерина в крови

• ожирение.

В профилактике таких заболеваний выделяются два основных направления действий: формирование здорового образа жизни и ранняя диагностика с последующей своевременной коррекцией. Оба направления зависят непосредственно от каждого из нас. Только соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности, отказ от вредных привычек и ежегодное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации позволят минимизировать риски развития хронических неинфекционных заболеваний.

По информации Минздрава России