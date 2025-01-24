Ленобласть покажет «Лыжный поход» 1944-го и знаменитый «Январский гром»

Кроме «Лыжного похода» зрители увидят реконструкцию знаменитой операции «Январский гром», инсталляцию событий битвы за Дудергофские высоты, с последующим освобождением Красного села.

События реконструкции происходили в этих же самых местах 80 лет назад. В начале Великой Отечественной войны вокруг Дудергофских высот с посёлком Дудергоф был создан мощный узел обороны на пути немецких войск. Господствующие высоты служили естественной преградой на пути неприятеля, а с их вершин хорошо просматривались южные районы Ленинграда. В систему обороны узла входило 9 дальнобойных орудий батареи «А», снятых с крейсера «Аврора.

В сентябре 1941 года, после взятия на юго-востоке Шлиссельбурга, немецкие войска начали наступление в юго-западном направлении на Дудергофские высоты. Многократно превосходящими танковыми и артиллерийскими силами противник развил стремительный удар в районе Красного Села, в то же время массированному авианалёту и артобстрелу подвергся Дудергоф и его окрестности. В результате ожесточенных боев немецким войскам удалось пробить оборону советских войск и захватить наши укрепрубежы. Территория окрестностей поселка Дудергоф в центре Красного села и одноименных высот, была оккупирована немецкими войсками с сентября 1941 года. Последние орудия (восьмое и девятое) до утра 13 сентября 1941 года вели огонь по врагу, пока не закончились снаряды, после чего приборы наводки орудий были уничтожены, а их расчёты отступили в Пулково. Дудергофский рубеж пал. Захваченными оказались Красное Село, Дудергофские высоты с поселком Дудергоф и гора Кирхгоф. Захватив высоты, фашисты устроили тут наблюдательные пункты, огневые позиции для тяжелой артиллерии, которая обстреливала Ленинград все 900 дней блокады. События того времени нашли отражение в поэме поэта Михаила Дудина «Песня о Вороньей Горе».

Оккупированной территория поселка Дудергоф оставалась до тех пор, пока в ходе военной операции под кодовым названием «Нева-2», длившейся шесть дней (с 14 января по 19 января 1944 года) Дудергофские высоты не были освобождены от фашистов. Со стороны Пулковских высот на встречу вышедшей с Ораниенбаумского плацдарма Второй ударной армии выдвинулась 42-я армия, целью которой было разгромить немецкую группировку противника, разорвав мощную оборону в районе Дудергофских высот, соединиться со Второй ударной армией и тем самым разомкнуть блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Взять штурмом Дудергофские высоты удалось 19 января воинам 63-й гвардейской стрелковой дивизии 42-й армии в результате одновременного удара советских войск с фронта и тыла. Освобождение высот от фашистов позволило разорвать блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Штурму Дудергофских высот посвящена поэма поэтессы Ольги Берггольц «Памяти защитников».

Участники попробуют себя в роли бойцов наступательной операции «Январский гром», в ходе которой 81 год назад советские солдаты уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку фашистов и отбросили противника на 60-100 километров от Ленинграда. В мероприятии примут участие более 200 учащихся школ, колледжей и вузов, представители туристических клубов, а также известные спортсмены и призеры Олимпийских игр.

Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» совместно с Российским движением детей и молодёжи «Движение первых» возрождает систему походного туризма как важный элемент развития личности. В рамках проекта запущена всероссийская акция «Время открытий» — походы, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам в формате дней единых действий.

В ходе командной игры-похода ребятам предстоит не только примерить на себя новое амплуа (разведчика, военного корреспондента, участника научного полка и т.д.), но и пройти начальную военную подготовку под руководством участников СВО. Финальным этапом похода станут массовая реконструкция боя, торжественная церемония с участием официальных гостей и празднование Победы. Мероприятие состоится в Ломоносовском районе Ленинградской области на территории «АРМПОЛИГОН». Вместе с ребятами маршрут пройдут: олимпийский чемпион Александр Большунов, олимпийская чемпионка Наталья Воробьева, паралимпиец и призёр России по горнолыжному спорту Сергей Александров.

«В 2023–2024 годах участниками походов, организованных Программой и Движением, стали 1 млн человек. В походах молодые люди не только знакомятся с природным богатством нашей страны, но и приобщаются к нашей насыщенной туристической культуре, развивают умение работать в команде, бережно относиться к природе. Самое главное, что те, кто один раз побывал в походе, обязательно хотят повторить этот опыт, что также подтверждает наше совместное исследование с НАФИ: 96% тех, кто был в походе, хотят пойти ещё раз, а в целом походный туризм привлекает три четверти молодых людей (71%) из нами опрошенных. Предстоящий поход в честь полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, это возможность поблагодарить наших героев, вспомнить их подвиг, проникнуться силой духа нашего народа», — рассказала руководитель программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

В мероприятии примут участие руководитель программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Артур Орлов, полковник внутренней службы, герой Российской Федерации, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Махотин и председатель Комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.



Мероприятие состоится 27 января 2025 года на территории «АРМПОЛИГОН» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, на территории ССК Русское Оружие, 2.

Программа:

10.25-13.50 – «Лыжный поход»

13.50-14.05 - сдача заданий в штаб

14.05-14.10 - общее построение перед реконструкцией

14.10-14.30 - реконструкция боя «Снятие блокады. 1944 год»

14.30-14.45 - выступление почетных гостей, закрытие мероприятия

14.45-15.20 - выступление артистов

14.40-15.20 - работа Полевой кухни