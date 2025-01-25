Жителям Сусанинского поселения рассказали о мерах поддержки семей

Участниками диалога с жителями стали депутат Законодательного собрания Ленинградской области, координатор проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина, заместитель главы администрации Гатчинского округа по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова, председатель комитета образования Марина Шутова, директор филиала центра соцзащиты Ленинградской области по Гатчинскому району Екатерина Биттель и начальник отделения организации социальных выплат семьям с детьми Юлия Плеткач.

Каждый участник встречи не только выслушал выступления гостей, но и смог задать свои индивидуальные вопросы. На часть из них прозвучали ответы сразу, некоторые обращения взяты в проработку.

Ирина Позиненко представила отчет о работе женсовета поселения за 2024 год и рассказала о взаимодействии с семьями. Особо она отметила многодетные семьи, которые являются гордостью поселения. В Год семьи звания «Семья года» была удостоена большая дружная семья Михайловых. Семья Мамедовых, в которой воспитывается 13 детей, имеет звание «Почетная семья Ленинградской области». Престиж многодетной семьи в нашем обществе возрождается, и это радует. Поддержка семей и повышение рождаемости – это ключевые задачи, которые стоят перед государством.

Большую работу женсовет Сусанинского поселения ведет по поддержке участников СВО и членов их семей. Об этом направлении работы, в том числе о работе команды «Фронтовой обед 47», был подготовлен видеоролик.

Ирина Позиненко передала благодарность от командира воинской части Людмиле Тептиной, которая постоянно поддерживает наших защитников Родины - приобрела УАЗ на передовую в полевой госпиталь, передает лекарства, помогает исполнить другие заявки бойцов.

В конце встречи каждая семья получила приятный сладкий подарок от друзей женсовета - фирмы RICHEZA. А Ирина Позиненко, как руководителю команды «Фронтовой обед 47», получила подарок от швейной фабрики, с которой выстроено эффективное сотрудничество.

Андрей Соколов

Фото Николая Гатко