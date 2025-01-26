«Помните всех, кто за дом свой стоял до конца»

В мероприятии приняли участие жители и гости нашего города, руководители Гатчинского округа, представители общественных организаций, участники СВО, ветераны, блокадники, депутаты, кадеты и юнармейцы, почетные граждане Гатчины и района.

Ведущий зачитал поздравительную телеграмму от губернатора Александра Дрозденко - по случаю дня освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской операции.

С приветственным словом к собравшимся обратились: глава Гатчинского муниципального округа Виталий Филоненко, депутат Госдумы РФ Светлана Журова, председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов, депутат областного парламента Людмила Тептина, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

Память павших во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Настоятель храма Всех Святых иерей Александр Асонов отслужил траурную литию по всем «от ран и глада скончавшимся», и участники митинга возложили цветы к памятнику.

Позже в честь 81-й годовщины освобождения Гатчины от фашистской оккупации у стелы «Город воинской славы» состоялась церемония возложения цветов к подножию монумента.