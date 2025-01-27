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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.01.2025 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Сусанино.

 

28.01.2025 с 09:30 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино (частично).

 

28.01.2025 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево,

д. Реболово,

д. Войсковицы,

СНТ  Пламя,

СНТ Ленинец,

СНТ Прометей 2,

СНТ Полёт 2,

СНТ Кристалл,

ЖП Надежда.

 

28.01.2025 с 09:00 до 18:00

Войсковицкое СП:

п. Новый Учхоз.