Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.01.2025 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Сусанино.
28.01.2025 с 09:30 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино (частично).
28.01.2025 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево,
д. Реболово,
д. Войсковицы,
СНТ Пламя,
СНТ Ленинец,
СНТ Прометей 2,
СНТ Полёт 2,
СНТ Кристалл,
ЖП Надежда.
28.01.2025 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
п. Новый Учхоз.
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