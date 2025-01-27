Ленобласть открывает первый экопромпарк

«Поддерживаем в Ленобласти развитие производств, работающих на вторсырье.

Первый в России экопромпарк готовится к открытию в Гатчинском районе. Готовность производственной площадки — 70%; научно-технического центра — 80%. Первые три резидента уже оформили свое участие; еще три — в процессе переговоров, изысканий и оформления документов.

Со вводом предприятия, запланированного на лето 2025, регион досрочно достигнет показателей по нацпроекту «Экологическое благополучие».

Хорошая командная работа отраслевых блоков Ленобласти с Российским экологическим оператором», — прокомментировал Александр Дрозденко.