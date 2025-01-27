Ленобласть открывает первый экопромпарк
Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам встречи с руководителем Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.
Рубрики: Экология
«Поддерживаем в Ленобласти развитие производств, работающих на вторсырье.
Первый в России экопромпарк готовится к открытию в Гатчинском районе. Готовность производственной площадки — 70%; научно-технического центра — 80%. Первые три резидента уже оформили свое участие; еще три — в процессе переговоров, изысканий и оформления документов.
Со вводом предприятия, запланированного на лето 2025, регион досрочно достигнет показателей по нацпроекту «Экологическое благополучие».
Хорошая командная работа отраслевых блоков Ленобласти с Российским экологическим оператором», — прокомментировал Александр Дрозденко.
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