Банкротство – это индикатор риска

23 января в Гатчине, при поддержке администрации Гатчинского округа, состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики Государственной инспекции труда в Ленинградской области. Специалисты инспекции рассказали о результатах своей работы в 2024 году и осветили ряд злободневных тем.

- Мы проводим обсуждение правоприменительной практики 18 раз в год, чтобы охватить все районы и округа Ленобласти, – сказала руководитель Государственной инспекции труда в Ленинградской области Марина Андреева. – Так как Гатчина теперь – столица региона, мы приняли решение ежегодно проводить завершающие годовые слушания здесь.

Начальник отдела по надзору за трудовым законодательством и правого обеспечения Юлия Ятел довела до сведения собравшихся актуальные изменения в трудовом законодательстве. В частности, изменения коснулись 153-й и 236-й статей Трудового кодекса РФ, вопросов, связанных со сверхурочной работой.

Заместитель начальника отдела по надзору за трудовым законодательством и расследования несчастных случаев Анна Щербак выступила с докладом об особенностях расследования несчастных случаев. Всего за 2024 год в Ленинградской области произошло 149 несчастных случаев на производстве – наблюдается рост по сравнению с 2023 годом. Как отмечают специалисты инспекции, количество несчастных случаев напрямую зависит от соблюдения работодателем трудового законодательства.

Государственный инспектор труда Анастасия Старикова рассказала об особенностях применения средств индивидуальной защиты; госинспектор труда Валерия Куртенок осветила новые возможности электронных сервисов Роструда, которые могут помочь пройти самопроверку и найти ответ на сайте практически на любой вопрос работника и работодателя.

В обсуждении также приняли участие представители областного Центра профпатологии и Ленинградского областного центра психического здоровья, комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отдельное внимание было уделено особенностям медосмотров и профосмотров и психиатрических освидетельствований.

Марина Андреева ответила на вопросы слушателей и рассказала про индикаторы риска, по которым Государственная инспекция труда может проводить внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой:

- К индикаторам риска относится невыплата заработной платы – если в инспекцию труда обратились более 10 человек, а также, если организация начинает процедуру банкротства, при которой возникает риск невыплаты зарплаты. Здесь мы подключаемся и при необходимости выдаем решение о принудительном исполнении, чтобы до банкротства работники получили причитающуюся зарплату.

Как подчеркнула Марина Леонидовна, главная целевая аудитория таких общественных слушаний – это работодатели, и важно, чтобы на обсуждении присутствовали специалисты по охране труда и кадровики.

Екатерина Дзюба