Герои последней войны - в Роще памяти

Напомним, Роща памяти - общественное пространство, созданное по инициативе старосты деревни Малые Колпаны Ольги Павловой местными жителями в 2019 году, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Местом для Рощи памяти был выбран пустырь между шумозащитными экранами и домами у железнодорожного виадука на улице Двинской. Через эту территорию в военные годы проходила линия обороны Красногвардейского укрепрайона, о чем безмолвно напоминают установленные здесь противотанковые надолбы.

Первые деревья были высажены здесь в том же 2019 году, и с тех пор Роща памяти ежегодно пополняется новыми саженцами и благоустраивается. Каждое из высаженных деревьев посвящено людям, защитившим свободу и независимость нашей Родины. На защитных экранах вдоль всей Рощи памяти размещены баннеры с фотографиями тех, кто приближал нашу Победу в Великой Отечественной войне - фронтовиков, тружеников тыла, жертв концлагерей. Теперь ряды фотографий пополнились изображениями наших гатчинских ребят, героически погибших на фронтах СВО.

Участие в торжественном митинге приняли родные и близкие погибших героев, участники СВО, жители деревни Малые Колпаны, представители администрации Гатчинского округа, Большеколпанского территориального управления, фонда «Защитники Отечества», малыши из детского сада № 43, гатчинские кадеты.

- Сегодня здесь собрались представители всех поколений, - отметила Ольга Павлова, обращаясь к собравшимся. - Мы помним и всегда будем помнить всех, кто прошел Великую Отечественную войну и ту войну, которая идет сейчас. Мы никогда не забудем тех, кто положил свои жизни за нашу Родину и за наше светлое будущее.

- Благодарим вас за то, что пришли сюда сегодня, - сказал один из фронтовиков, участник СВО. - Видя вас здесь, мы понимаем, что мы там не зря. Хочу передать вам привет от всех наших ребят с передовой. Ваши письма, ваши посылки — все, что вы присылаете, до нас доходит. Особенно радуют и греют письма — мы их читаем в блиндажах и окопах. И то, что вы здесь делаете — это тоже подвиг, тоже большой вклад в нашу общую борьбу с фашизмом. И мы победим, как победили и наши предки. Мы в этом уверены. Победа будет за нами, потому что по-другому быть не может. Если не мы, то кто же?..

- Дорогие родители, низкий вам поклон за то, что ваши дети, ваши родные защищают нас, мирное небо у нас над головой, - сказала Ольга Павлова. - Мы начинаем акцию «Портрет воина». Для близких и родных каждого из наших ребят, погибших на СВО, нашими художниками будет написан его портрет.

В первый же день открытия мемориального баннера в память о бойцах СВО была представлена первая такая живописная работа. Жительница деревни Малые Колпаны Светлана Журавкова написала портрет героя СВО Владимира Полевого и подарила его маме - Елене Николаевне Полевой.

Напомним, гвардии рядовой Владимир Павлович Полевой героически погиб при выполнении боевых задач в зоне военной спецоперации в июне 2023 года. Ему было 33 года — возраст Христа, с именем которого и сейчас сражается наше русское воинство. Указом президента Российской Федерации Владимир Полевой награжден орденом Мужества (посмертно). В память о нем в Вырице на ул. Андреевской открыта мемориальная доска.

По окончании митинга собравшиеся возложили алые гвоздики к подножию баннера. Долго не расходились, вглядываясь в лица наших ребят на фотографиях. В глазах людей были и печаль, и гордость. Вечная память защитникам нашего Отечества, погибшим на полях сражений... Низкий поклон нашим ветеранам и участникам СВО, которые продолжают бороться за мир и за нас, не щадя жизни своей...

Юлия Лысанюк