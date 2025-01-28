На совещании с губернатором обсудили формирование участков в Гатчинском муниципальном округе
Александр Дрозденко обсудил с администрацией Гатчинского муниципального округа и профильными комитетами формирование земельных участков для многодетных семей в поселке Дружноселье.
Рубрики: Общество
Губернатор поручил до конца апреля завершить мероприятия по утверждению Правил землепользования и застройки муниципального округа, чтобы приступить к предоставлению 74 участков, которые КУГИ сформировал на массиве 47:23:0807002:6 площадью 6,2 га, находящемся в казне, и уже передал муниципальному образованию.
На этом область в самостоятельном подборе участков для льготных категорий граждан не остановилась, и передала в муниципальную собственность ещё 6,4 га (47:23:0807002:299) на территории этого же поселка.
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