На совещании с губернатором обсудили формирование участков в Гатчинском муниципальном округе

Губернатор поручил до конца апреля завершить мероприятия по утверждению Правил землепользования и застройки муниципального округа, чтобы приступить к предоставлению 74 участков, которые КУГИ сформировал на массиве 47:23:0807002:6 площадью 6,2 га, находящемся в казне, и уже передал муниципальному образованию.

На этом область в самостоятельном подборе участков для льготных категорий граждан не остановилась, и передала в муниципальную собственность ещё 6,4 га (47:23:0807002:299) на территории этого же поселка.