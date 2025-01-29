Многодетным – бесплатные парковки

Инициаторы отмечают, что с помощью эффективной государственной социальной политики в России сформирована тенденция к росту числа многодетных семей (в частности, с 2010 года количество таких семей выросло более чем в два раза и в настоящее время составляет более 2 млн семей, в которых воспитываются 6,6 млн детей). Но с каждым годом растет и количество автотранспорта, поэтому проблема парковки автомобилей членами указанных семей становится еще более актуальной, потому что это становится ощутимым препятствием для посещения ими организаций здравоохранения, образовательных и физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры и других организаций.

Законопроектом предлагается установить обязательность выделения на парковках общего пользования не менее десяти процентов мест (но не менее 1 места) на каждой такой парковке для граждан, имеющим трех и более детей.

В настоящее время в соответствии с действующим федеральным законодательством указанная льгота применяется в отношении инвалидов в случаях стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, на парковках общего пользования.

Для реализации требования о выделении соответствующего количества мест для многодетных семей законопроектом предусмотрено ведение на территории каждого субъекта РФ регионального реестра граждан, имеющих право на место для стоянки транспортного средства на парковках общего пользования в связи с наличием трех и более детей. Для этого предусматривается подача заявлений указанных категорий граждан в порядке, устанавливаемом высшим исполнительным органом субъекта РФ. Такой реестр необходим для идентификации граждан и транспортных средств и для осуществления контроля за соблюдением требований к таким парковкам.

В случае принятия федерального закона по аналогии с инвалидами предлагается установить:

в Кодексе РФ об административных правонарушениях административную ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств многодетных семей;

в Правилах дорожного движения РФ новые дорожные знаки дополнительной информации для многодетных семей.

Стоит отметить, что Указом Президента РФ от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» Правительству РФ поручено, в числе прочего, обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях в целях учета сведений о таких семьях, в том числе о предоставляемых им мерах социальной поддержки, посредством использования государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»; высшим должностным лицам субъектов РФ - обеспечить учет многодетных семей и предоставляемых им мер социальной поддержки, в том числе в электронном виде. Поэтому создание вышеуказанного реестра многодетных семей возможно на базе действующих государственных региональных информационных систем, а также тех, которые должны быть разработаны в соответствии с Указом № 63.

Проект федерального закона депутаты решили поддержать и направить в Госдуму РФ.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области