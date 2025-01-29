Творчество ради Победы: конкурс рисунков юных патриотов региона

В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет, обучающиеся в дошкольных, общеобразовательных организациях, а также в организациях дополнительного образования Ленинградской области. Работы будут оцениваться по семи возрастным категориям (по 2 года в каждой категории, т.е. 5-6 лет, 7-8 лет и т.д.).

Участникам конкурса предстоит с помощью творческой фантазии и художественных средств выразить собственное представление о Победе и патриотизме через рисунки, выполненные в любой технике и с использованием любых материалов, включая краски, карандаши, фломастеры и другие. При этом формат рисунка не должен превышать формат бумаги А2. Каждый муниципальный район, муниципальный или городской округ Ленинградской области имеют возможность выбрать и отправить на заключительный региональный этап не более 14 конкурсных работ. В дальнейшем жюри оценят рисунки ребят с точки зрения их оригинальности, соответствия теме и целям конкурса, при этом художественное мастерство авторов не будет являться решающим критерием.

Работы юных участников должны быть направлены в аппарат Законодательного собрания Ленинградской области не позднее 20 марта 2025 года. Победителей конкурса определят в каждой возрастной категории - для них будут подготовлены дипломы и памятные подарки. Также могут быть предусмотрены поощрительные номинации для особенно запоминающихся работ.

Церемония награждения состоится в апреле 2025 года на заседании Законодательного собрания Ленинградской области. Депутаты ЗакСа надеются, что конкурс рисунков по заявленной тематике станет важным событием на творческом пути детей и подростков, предоставив им возможность не только проявить собственный потенциал, но и глубже понять значимость Победы, развить в себе дух патриотизма и проникнуться историей родного края.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области