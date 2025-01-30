Как «не упустить» ученика

Организаторами тренинга выступили Гатчинский районный методический центр совместно с Ленинградским областным институтом развития образования (ЛОИРО).

Тема тренинга очень актуальна, ведь на данный момент проблема качества образования является важнейшей в связи с реализацией национальных проектов в образовании. Соответствие знаний учащихся государственным стандартам, успешная работа образовательной организации, деятельность каждого педагога – это и есть сегодня понимание качества образования. Очень важно при этом «не потерять», «не упустить» ученика, имеющего проблемы в обучении и относящегося к так называемой «группе риска». Необходимо совершенствовать учебно-воспитательный процесс, искать более эффективные формы обучения, внедрять современные педагогические технологии, чтобы воспитать у таких детей устойчивый интерес к учению.

Как построить урок, чтобы максимально решить одновременно задачи обучения, развития и воспитания «неуспешных» учеников? Именно этому и был посвящен педагогический тренинг, на который собралось около 60 педагогов разного уровня школьного образования нашего района: это и учителя начальных классов, и учителя-предметники, и заместители руководителей образовательных организаций по учебно-воспитательной работе.

Вели тренинг профессионалы из ЛОИРО - заведующая Центром непрерывного повышения педагогического мастерства (ЦНППМ) кандидат психологических наук О.Ю. Демьянова, заведующая РМЦ ЦНППМ кандидат исторических наук Н.В. Фирсова, методисты ЦНППМ С.А. Алексеева и

О.В. Князева. Погружение в тему тренинга происходило через систему интересных заданий и практико-ориентированных упражнений, через эффективные приемы «умения учиться» и «умения учить».

В работе с учениками, имеющими трудности в обучении, важно понять причины школьной неуспешности, знать особенности таких учащихся, определить конструктивное взаимодействие учителя и ученика, использовать скрытые возможности образовательной среды. Этим вопросам и были посвящены модули тренинга. Педагоги работали в группах, моделировали школьные ситуации, связанные с разными типами «неуспевающих» учащихся, определяли формы и методы работы с ними.

По окончании тренинга участники выразили благодарность организаторам мероприятия и желание продолжить работу в этом направлении.

Е.В. Каймакова, старший методист Гатчинского районного методического центра