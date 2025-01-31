Награды гатчинских моржей

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады во Всеволожском районе, на территории моржекурорта «ВЛЁД» в Мяглово, состоялись соревнования по зимнему плаванию, организованные Федерацией зимнего плавания Ленинградской области. Это мероприятие не только привлекло любителей экстремального спорта, но и стало данью памяти девушкам-лесорубам, отдавшим жизнь во время исполнения своего долга.

Перед заплывами прошел небольшой митинг у памятника девушкам-лесорубам и возложение венков и цветов. Почтив память павших, участники соревнований, организаторы, судьи, болельщики и волонтеры вернулись к открытому бассейну Центра зимнего плавания Ленинградской области на базе моржекурорта «ВЛЁД».

Заплыв получился международным. В нем приняли участие спортсмены из четырех стран: России, Белоруссии, Сербии и Франции – как профессионалы, так и любители зимнего плавания. Среди них и гатчинцы: Александр Малинин, Кирилл Цветков, Александра Шарапова и Александр Бак.

- Зимнее плавание для Ленинградской области - молодой вид спорта, – отметил президент Федерации зимнего плавания Ленинградской области Иван Кириллов. - Сегодня мы создали благоприятные условия для участников: это бассейн в карьере с кристально чистой водой и подводной навигацией. А адреналин перед стартом помогает участникам согреться, даже несмотря на ветер.

Спортсмены состязались в двух дисциплинах: «брасс» и «вольный стиль» – на дистанциях 25 и 50 метров. Гатчинцы продемонстрировали спортивный азарт, стойкость и вошли в число призеров.

Александр Бак занял в своей возрастной категории 3 место в заплыве на 25 метров.

Командир отделения 103 пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспас (Коммунар) Александр Малинин стал трехкратным призером в соревнованиях по зимнему плаванию. В возрастной категории D (от 40 до 49 лет) он показал отличные результаты. В трех заплывах Александр занял два вторых места (на дистанциях 25 м вольным стилем и брассом) и одно третье (в заплыве на 50 метров).

Александр уже более 20 лет служит в пожарной охране и активно пропагандирует свои жизненные принципы: спорт, ответственность и патриотизм – как в работе, так и в повседневной жизни. Он занимается спортом и волонтерством, а зимним плаванием увлекается около семи лет.

Подготовила Татьяна Можаева

Фото участников соревнований