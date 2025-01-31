Почти 5 млрд рублей получили студенты СЗФО на образование в 2024 году

По итогам 2024 года Сбербанк в Северо-Западном федеральном округе выдал более 15,2 тысячи льготных образовательных кредитов, что на 34% больше чем годом ранее. Общая сумма выданных кредитов – 4,9 млрд рублей, – рост на 55% по сравнению с 2023 годом.

На Санкт-Петербург приходится почти 80% кредитов с господдержкой (11,8 тыс.), прирост составил 32% по сравнению с 2023 годом. Всего абитуриенты и студенты Северной столицы взяли на образование 4,1 млрд рублей (прирост 54%). На втором месте – Ленобласть (860 кредитов на 281 млн рублей), на третьем – Калининград (750 кредитов на 137 млн рублей). Лидеры по динамике роста выдачи – Республики Карелия и Коми (прирост количества кредитов почти в два раза).

По статистике около 90% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем в прошлом году студенты вузов СЗФО брали на обучение 313 тысяч рублей, в Петербурге средний размер кредита по итогам года составил 348 тысяч.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Выбор будущей профессии – большая ответственность, это во многом определяет наш жизненный путь. Но даже если человек передумал и решил освоить новую или смежную специальность, сделать это никогда не поздно. Кредит с господдержкой тут может стать хорошим помощником вне зависимости от того, какое это по счёту образование. Мы видим, что с каждым годом люди всё чаще пользуются этим финансовым инструментом – в Сбере в 2024 году деньги по госпрограмме на обучение получили на 4000 человек больше, чем годом ранее. В текущей рыночной обстановке такой кредит выглядит особенно привлекательным».

Совокупный портфель выданных образовательных кредитов в Сбере в СЗФО по итогам прошлого года составляет 6,1 млрд рублей. Ожидаемо, на студентов в Петербурге приходится 85%.

Напомним, ставка на образовательный кредит с господдержкой – 3% годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Процесс получения кредита простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка.

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