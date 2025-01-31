Семьям погибших бойцов СВО помогут отремонтировать дома

По информации, предоставленной Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, в нашем регионе реализуется областной закон от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов» (далее - областной закон), предусматривающий предоставление за счет средств бюджета Ленинградской области меру такую меру социальной поддержки, как единовременная денежная выплата (ЕДВ) на проведение капитального ремонта жилых домов (части дома), принадлежащих отдельным категориям граждан: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны; гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и труженикам тыла.

С 1 января 2024 года действие областного закона распространено на членов семей погибших или умерших в результате ранения или увечья участников специальной военной операции: военнослужащих Вооруженных Сил РФ, принимавших участие в специальной военной операции; контрактников (п.4 ст. 22.1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»); ветеранов боевых действий (п.2.4 и п.1 ст.3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»).

К членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции областным законом отнесены:

а) родители (не лишенные родительских прав);

б) супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак;

в) дети (пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет;

г) дети (пасынки и падчерицы) погибшего (умершего) участника специальной военной операции в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в образовательной организации по очной форме обучения, - до окончания ими такого обучения.

Социальная выплата предоставляется администрациями муниципальных районов и городского округа по заявлению граждан один раз в размере, предусмотренном статьей 4 областного закона:

- 218 500 руб. (если гражданину принадлежит часть дома);

- 344 000 руб. (на семью, состоящую из одного человека);

- 437 000 руб. (на семью, состоящую из двух и более человек).

Капитальному ремонту подлежит жилой дом, если в отношении него межведомственной комиссией, созданной органом местного самоуправления, принято соответствующее решение на основании постановления Правительства РФ от 28.01.2006 №47«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

ЕДВ на проведение капитального ремонта жилого дома предоставляется при соблюдении следующих условий на дату подачи заявления о предоставлении такой выплаты:

1) жилые дома находятся в собственности, в том числе совместной или долевой;

2) граждане не менее пяти лет постоянно проживают в жилых домах (за исключением детей (пасынков и падчериц) в возрасте до 5 лет погибшего (умершего) участника специальной военной операции);

3) граждане не имеют в собственности или по договору социального найма другого жилья;

4) граждане ранее не обеспечивались жильем за счет средств федерального или областного бюджетов;

5) граждане не участвуют в государственных программах Российской Федерации и Ленинградской области, муниципальных программах по реализации конституционных прав на жилище или улучшения жилищных условий.

Социальная выплата предоставляется на ремонт и утепление наружных стен, чердачных перекрытий, печного оборудования, крыш, полов, укрепление фундамента дома, внутренних инженерных сетей, замену оконных и дверных блоков.

По письменным заявлениям граждан ЕДВ производится администрациями муниципальных районов (округа) в пределах средств областного бюджета на соответствующий год по областному списку граждан-получателей выплаты.

Граждане, желающие получить ЕДВ, должны направить в администрацию муниципального района (округа) заявление (до 1 февраля и до 1 июля текущего года) и документы, подтверждающие право гражданина на получение ЕДВ.

Получить информацию о порядке получения ЕДВ и необходимым для этого документам, можно непосредственно в администрации городского или сельского поселения (по месту жительства), а также в администрации вашего муниципального района (округа).