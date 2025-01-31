ТОС: создание, развитие и партнерство

В Гатчине 30 января при содействии областного комитета по местному самоуправлению прошел семинар «Малым инициативам – надежное партнерство». Он состоялся в рамках социального проекта «ТОСы решают все вопросы», реализуемого Ассоциацией «Сеть РЦ «Горизонт» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

Целый день на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» проходила встреча экспертов, членов территориальных общественных самоуправлений и других заинтересованных лиц. От лица администрации Гатчинского округа участников семинара приветствовала заместитель главы администрации Ольга Мясникова. Спектр рассматриваемых тем был широк: от теории – к практике. Обсуждалось, что такое ТОС – территориальное общественное самоуправление – и зачем это нужно сельским жителям; какие вопросы способны решать ТОСы; как зарегистрировать ТОС в своем муниципалитете; нужно ли регистрировать ТОС как юридическое лицо.

Участникам семинара рассказали о проекте «ТОСы решают все вопросы» и о том, как проект по созданию концепции развития общественных пространств в деревнях – «Деревня 2.0» – позволил создать новые ТОС и привлечь более 12 млн рублей за полтора года.

На семинаре обсуждалась связь некоммерческих организаций и ТОС. Гость из соседнего региона – председатель ТОС «Уют» Холмогорского округа Архангельской области, зампред комитета Архангельского областного собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту Андрей Берденников – рассказал, какие формы взаимодействия ТОС и НКО есть в Архангельской области, и поделился лучшими практиками архангельских территориальных общественных самоуправлений.

Также на семинаре выступили и другие приглашенные эксперты – директор ресурсного центра «Анна» из Ломоносовского района Ольга Дудорова и исполнительный директор АНО «Творческие проекты Кайкино», член Общественной палаты Ленинградской области Ольга Грачева.

Участникам встречи рассказали о перспективах поддержки ТОС в Ленобласти, разъяснили, как привлечь ресурсы с помощью ТОС. Программа включала и практический блок по подготовке к созданию территориальных общественных самоуправлений. В конце семинара участники задали экспертам вопросы и получили рекомендации.

Андрей Соколов