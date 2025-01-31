Вместе в творческий полёт мысли и идеи!

Член Союза художников России и «Общества акварелистов Санкт-Петербурга» Анатолий Засидкевич – участник более семидесяти выставок в нашей стране и за рубежом. Его работы находятся в частных галереях России и многих стран мира. Но Анатолий Федорович не только талантливый художник-акварелист, но еще и замечательный педагог, выпустивший из детской художественной школы города Гатчины не одно поколение творчески мыслящих молодых людей. Многие его ученики стали художниками, дизайнерами, модельерами, архитекторами.

На выставке «Вместе» представлены акварельные работы Анатолия Засидкевича и работы учащихся выпускного класса ДХШ. Многие из них выполнены как учебные задания и как свободные творческие зарисовки в период летнего пленэра и путешествий во время каникул. Пейзажи, натюрморты, портреты, абстрактные композиции – все эти детские работы очень различаются и по технике, и по авторскому замыслу, и по уровню исполнения. Но, как отмечает сам педагог, у каждого из его учеников есть своя изюминка и неповторимый талант. Каждая работа – это творческий полет мысли и идеи, индивидуальные стили и решения.

Название выставки говорит о многом: вместе – значит совместно, сообща. Но речь идет уже не только о совместном пребывании в художественном классе педагога и его учеников в течение почти пяти лет, но и о полноценном сотрудничестве и совместном проживании творческого бытия.

По признанию Анатолия Федоровича, работа с молодежью приносит ему огромное удовлетворение, не давая останавливаться на достигнутом. Своей группой, работоспособностью своих учеников он доволен с самого первого класса.

- Все они разные, все – яркие индивидуальности, – говорит Анатолий Федорович. – У всех свои таланты, и моя задача, прежде всего, – раскрыть их, дать им азы, познакомить со всеми видами творчества, со всеми материалами и техниками. Что они выберут в будущем, пока неизвестно – это будет видно со временем.

Выставка «Вместе» в просветительском пространстве «Весна» Центра информационных технологий (г. Гатчина, Рощинская ул., д. 8) будет работать до 11 февраля.

Юлия Лысанюк