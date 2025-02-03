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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.02.2025 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово

 

04.02.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Крокшево

 

04.02.2025 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП

д. Прибытково,

д. Покровка

 

04.02.2025 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП

д Белогорка, (частично, район НИИ)       

 

04.02.25 с 09.00 до 17.00

Гатчина

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