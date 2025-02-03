Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
04.02.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово
04.02.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Крокшево
04.02.2025 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП
д. Прибытково,
д. Покровка
04.02.2025 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП
д Белогорка, (частично, район НИИ)
04.02.25 с 09.00 до 17.00
Гатчина
ул. Крупской д. 8, кафе "Торжество
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