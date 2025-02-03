Кто останется без света 3 февраля в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
03.02.2025 с 09:30 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Хиндикалово,
п. Терволово.9 (с 10:00 до 17:00).
03.02.2025 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое поселение:
п. Войсковицы частично.
03.02.2025 с 9:30 до 18:00
Веревское поселение:
д. Кирлово,
п. Торфопредприятие.
03.02.2025 с 10:00 до 18:00
Таицкое поселение:
п. Тайцы частично.
03.02.2025 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Сяськелево частично,
д. Вохоново,
д. Выти,
д. Большое Ондрово.
03.02.2025 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
д. Ознаково,
д. Колодези,
д. Луйсковицы,
д. Алексеевка,
д. Яскелево,
п. Елизаветино частично.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.