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Кто останется без света 3 февраля в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

03.02.2025 с 09:30 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Хиндикалово,

п. Терволово.9 (с 10:00 до 17:00).

 

03.02.2025 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое поселение:

п. Войсковицы частично.

 

03.02.2025 с 9:30 до 18:00

Веревское поселение:

д. Кирлово,

п. Торфопредприятие.

 

03.02.2025 с 10:00 до 18:00

Таицкое поселение:

п. Тайцы частично.

        

03.02.2025 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское поселение:

д. Сяськелево частично,

д. Вохоново,

д. Выти,

д. Большое Ондрово.

 

03.02.2025 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

д. Ознаково,

д. Колодези,

д. Луйсковицы,

д. Алексеевка,

д. Яскелево,

п. Елизаветино частично.