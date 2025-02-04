Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.02.2025 с 10:00 до 17:00 на 2-3 часа
Пудомягское СП:
д. Вяхтелево,
д. Кобралово,
д. Большое Сергелево.
05.02.2025 с 10:00 до 17:00 на 2-3 часа
г. Коммунар, ул. Кобраловская ч/с.
05.02.2025 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская частично.
05.02.2025 с 09:00 до 17:00
Гатчина
СНТ Строитель
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