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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.02.2025 с 10:00 до 17:00 на 2-3 часа

Пудомягское СП:

д. Вяхтелево,

д. Кобралово,

д. Большое Сергелево.

 

05.02.2025 с 10:00 до 17:00 на 2-3 часа

г. Коммунар, ул. Кобраловская ч/с.

 

05.02.2025 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская частично.

 

05.02.2025 с 09:00 до 17:00

Гатчина

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