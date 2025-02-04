Преодолеть зависимость помогут ленинградские НКО
Помощь оказывается бесплатно — благодаря проекту «Выбираю жизнь», который реализует АНО оказания социальной помощи нуждающимся гражданам «Святоград». При поддержке гранта губернатора Ленинградской области 40 жителям 47-го региона помогут преодолеть алкогольную, наркотическую и игровую зависимости.
Рубрики: Общество
В программу реабилитации входит:
— Профессиональное психологическое сопровождение,
— Занятия с консультантом по химической зависимости,
— Лекции аддиктолога,
— Духовное сопровождение: еженедельные лекции и беседы с духовником, помогающие восстановить духовно-нравственные ориентиры,
— Помощь в адаптации в социуме после прохождения программы реабилитации,
— Работа с родственниками зависимого.
Принять участие в проекте могут жители Ленинградской области, которые готовы пройти курс реабилитации, но не могут его оплатить.
Подать заявку на участие в программе можно, связавшись с представителями АНО «Святоград». Подробнее о проекте читайте на сайте.
Фото из архива “Гатчинской правды”
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