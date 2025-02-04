Преодолеть зависимость помогут ленинградские НКО

В программу реабилитации входит:

— Профессиональное психологическое сопровождение,

— Занятия с консультантом по химической зависимости,

— Лекции аддиктолога,

— Духовное сопровождение: еженедельные лекции и беседы с духовником, помогающие восстановить духовно-нравственные ориентиры,

— Помощь в адаптации в социуме после прохождения программы реабилитации,

— Работа с родственниками зависимого.



Принять участие в проекте могут жители Ленинградской области, которые готовы пройти курс реабилитации, но не могут его оплатить.



Подать заявку на участие в программе можно, связавшись с представителями АНО «Святоград». Подробнее о проекте читайте на сайте.

Фото из архива “Гатчинской правды”