Семинар для технических специалистов пунктов проведения ОГЭ/ЕГЭ в Гатчинском округе

Цель семинара - подготовка специалистов, обеспечивающих информационно-техническую поддержку пунктов проведения экзаменов при проведении ГИА-9 и ГИА-11.

Начальник сектора управления качеством образования отдела общего и дошкольного образования Комитета образования Гатчинского муниципального округа Оксана Мирошкина познакомила специалистов с изменениями в методических рекомендациях по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего образования в 2025 году.

Заместитель директора Центра информационных технологий Денис Подвязкин рассказал о возможных технических проблемах при проведении ГИА и их устранении, а также поделился советами, которые помогут избежать нарушения порядка проведения экзаменов.

Технические специалисты поделились опытом работы и получили ответы на интересующие вопросы.

Своим бесценным опытом поделился технический специалист Гатчинская школы № 2 Дмитрий Панасюк, который уже более 10 лет участвует в проведения ОГЭ/ЕГЭ.