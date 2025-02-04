Семинар для технических специалистов пунктов проведения ОГЭ/ЕГЭ в Гатчинском округе
Обучающий семинар для технических специалистов, которые задействованы в проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2025 году, прошел в Гатчине на базе Центра информационных технологий.
Цель семинара - подготовка специалистов, обеспечивающих информационно-техническую поддержку пунктов проведения экзаменов при проведении ГИА-9 и ГИА-11.
Начальник сектора управления качеством образования отдела общего и дошкольного образования Комитета образования Гатчинского муниципального округа Оксана Мирошкина познакомила специалистов с изменениями в методических рекомендациях по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего образования в 2025 году.
Заместитель директора Центра информационных технологий Денис Подвязкин рассказал о возможных технических проблемах при проведении ГИА и их устранении, а также поделился советами, которые помогут избежать нарушения порядка проведения экзаменов.
Технические специалисты поделились опытом работы и получили ответы на интересующие вопросы.
Своим бесценным опытом поделился технический специалист Гатчинская школы № 2 Дмитрий Панасюк, который уже более 10 лет участвует в проведения ОГЭ/ЕГЭ.
- Семинар является важным этапом при подготовке пунктов проведения экзаменов. Это очень хорошая возможность познакомиться с опытом коллег, обсудить возможные ситуации на ГИА. Вся информация, озвученная на семинаре, была донесена в понятной форме. Хорошим этапом продолжения занятий было бы проведение практического занятия для закрепления знаний и навыков, - поделился после семинара один из участников.