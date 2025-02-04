Защитнику из Тосно помогли получить выплату за ранение

Государственный фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать помощь ветеранам спецоперации и членам семей погибших бойцов. Благодаря поддержке фонда боец из Тосно, Влад, получил полагающуюся ему выплату за ранение.

Влад обратился к социальному координатору филиала фонда «Защитники Отечества» по Тосненскому району Ксении Беловой в середине прошлого года с просьбой помочь в оформлении удостоверения ветерана боевых действий. В процессе работы выяснилось, что во время краткосрочного контракта в 2022 году он был ранен, но как выяснилось, не получал и даже не знал о полагающихся ему выплатах за это ранение.

Ситуация осложнялась тем, что медицинские документы бойца сгорели. Координатор фонда оказала содействие в их восстановлении, а также в получении удостоверения ветерана. В результате Влад уже получил региональную выплату в размере 500 тысяч рублей, а в настоящий момент ведётся работа по оформлению федеральной выплаты в 3 миллиона.

«Фонд «Защитники Отечества» создан для того, чтобы ветераны боевых действий не оставались один на один со своими проблемами. История Влада – это яркий пример того, как наши социальные координаторы помогают разобраться в сложных бюрократических вопросах и добиться справедливых выплат. Мы продолжим сопровождать Влада и уверены, что он получит всю положенную ему помощь», - комментирует ситуацию заместитель руководителя филиала по социальному сопровождению Ирина Иванова.

Как известно, государственный фонд «Защитники Отечества» осуществляет персональную поддержку ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших военнослужащих. Социальные координаторы фонда помогают в решении множества вопросов, начиная с юридических аспектов, содействия в трудоустройстве и переобучении и заканчивая медицинской и психолого-психотерапевтической помощью, а также организацией поддержки для ветеранов с инвалидностью.

Обратиться в фонд можно круглосуточно по федеральной горячей линии: 117 (доб. 1), по областному телефону: +7 (800) 302-03-10 (приём звонков с 09:00 до 18:00 по будням), а также через личные сообщения филиала в ВКонтакте: vk.com/gosfondsvo47 или электронной почте: rf47@fso.gov.ru. Адреса и график работы пунктов приёма в районах можно найти по ссылке: https://clck.ru/3Bfhwr. Официальный сайт фонда: https://fzo.gov.ru/.