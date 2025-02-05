«Добро.Центру. Гатчина» – два года!

Встреча прошла в Гатчинском Доме молодежи, который с нового года стал частью Молодежного центра Гатчинского округа. Участие в ней приняли представители местной и областной власти, волонтерских сообществ.

Точка входа в добровольчество

Как напомнила руководитель Молодежного центра Гатчинского округа Виктория Чернова, «Добро.Центр.Гатчина» открылся на базе Гатчинского Дворца молодежи в январе 2023 года, став одной из первых площадок одноименной франшизы в Ленинградской области. В «Добро.Центре» организованно поддерживают гражданские инициативы и социальные проекты. Главная задача проекта – помочь людям делать добрые дела, дать возможность каждому проявить свою инициативу, в том числе присоединившись к волонтерской деятельности.

- «Добро.Центр» – это точка входа в добровольчество в целом, – отметила Виктория Чернова. - Платформа Добро.рф (единая платформа «Добро.Центра») объединила уже более 6 миллионов волонтеров и больше 120 тысяч организаций. Создатели этой социальной франшизы сравнивают «Добро.Центр» с многофункциональным центром, где в формате «одного окна» можно получать самые разные услуги в сфере добровольчества. Можно пройти бесплатно различные обучающие курсы и начать получать волонтерские часы за добровольческую деятельность. Также в «Добро.Центре.Гатчина» можно узнать, кому нужна помощь и получить ее самому.

Проект не имеет возрастных ограничений. Любой житель города или поселка любого возраста и социального статуса может прийти сюда для того, чтобы стать волонтером или получить профессиональную поддержку в реализации своего социального проекта.

Как рассказали волонтеры Молодежного центра, за два года работы было проведено огромное количество мероприятий по разным направлениям: благотворительность, социальное, спортивное и патриотическое волонтерство, эко- и зооволонтерство. «Добро.Центр» взаимодействует с людьми разного возраста, профессии и социального статуса: активистами, школьниками, студентами, экологами, фондами, предпринимателями, журналистами, с различными организациями Гатчины, ориентируясь на помощь ветеранам, пожилым людям, молодым семьям, подросткам и детям. Волонтеры «Добро.Центра.Гатчина» оказывали помощь на крупнейших мероприятиях города, участвовали в фестивалях, форумах и конференциях.

Также «Добро.Центр» поддерживает добровольцев, которые ездят с гуманитарными грузами в зону СВО. Благодаря соглашению между «Народным фронтом», Ассоциацией волонтерских центров и ГК «Автодор» по предоставлению права бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам федерального значения транспортных средств, перевозящих гуманитарные грузы в новые и приграничные территории, волонтеры возят груз по платным дорогам без взимания оплаты.

В начале 2024 года в «Добро.Центре.Гатчина» открылось уникальное пространство – «Добро.Полочка», где представлены изделия ручной работы, изготовленные людьми с ограниченными возможностями здоровья. Все эти вещи можно приобрести, поддержав тем самым их создателей. Как считают в «Добро.Центре», каждый человек уникален и неповторим, и люди с ограниченными возможностями – не исключение. Сталкиваясь с трудностями, они находят в себе силы и вдохновение создавать настоящие произведения искусства.

Большое начинается с малого

Волонтеров «Добро-Центра» приветствовала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

- Любое маленькое дело действительно бесценно, - уверена Людмила Николаевна. - Огромное спасибо всем волонтерам Гатчинского округа — и юным, и взрослым. Наша жизнь становится все более многогранной, и, конечно, без помощников реализовать любое мероприятие было бы очень сложно. Два года с открытия «Добро.Центра» - срок совсем небольшой. Становление этого проекта продолжается. С другой стороны, мы уже накопили такой опыт добровольчества в разных сферах, что сама площадка «Добро.Центра» стала жизненно необходимой. Желающих делать добро стало много, и очень важно, чтобы рядом оказались те, кто поможет правильно сформулировать идею, оформить и реализовать ее. Любое дело начинаются с намерения. К этому намерению мы непременно должны приложить волю и определенные усилия, и тогда цель точно будет достигнута.

На встрече поговорили о задачах, которые ставит перед нами 2025 год.

- Мы с вами продолжаем жить в условиях войны — тактической, экономической, политической, идеологической, - напомнила Людмила Нещадим. - И важно умение не только противостоять, но и наступать, особенно в том, что касается войны информационной. Еще одна важная задача — в юбилейный год Великой Победы обеспечить преемственность героических традиций и связь поколений. Сегодня для нас с вами нет ничего важнее заботы о ветеранах Великой Отечественной войны. Наша задача — дойти до каждого из них со словами поддержки и конкретной помощью. По-прежнему стоит задача оказания всеобъемлющей помощи участникам СВО, нашим ребятам на передовой, их близких, семьям погибших воинов. И здесь тоже не может быть мелочей. Победа будет за нами, но мы сможем двигаться дальше, только если будем с любовью относиться к своей малой родине, к своему городу, поселку, деревне, к своим родным и близким.

Главная миссия – творить добро

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области волонтеров «Добро.Центра» приветствовали Людмила Тептина и Александр Русских.

- Мы все свидетели того, как растет популярность «Добро.Центра», – отметила Людмила Анатольевна. – Это результат слаженной работы его коллектива и многочисленных единомышленников, которые объединились вокруг главной миссии Центра – творить добро и помогать тем, кто нуждается в поддержке. Вы стали надежной опорой власти в проведении самых разных мероприятий и форумов. Прекрасно вы справляетесь и с задачей развития волонтерства. В добрый путь, мы однозначно будем поддерживать ваши инициативы!

О всесторонней поддержке деятельности «Добро.Центра» заявила и председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

- Каждый из нас по-своему уникален, но всех нас объединяет одно – огромное желание помогать и поддерживать друг друга, – уверена Марина Андреевна. - И это уже не просто волонтерская деятельность, это настоящее братство единомышленников! «Добро.Центр.Гатчина» – не только один из самых первых, но и один из лучших в нашем регионе. Это место, где каждый чувствует себя частью одной большой семьи с общим желанием делать мир чуть лучше.

Как рассказали волонтеры, в планах на 2025 год – создание на основе мобильного приложения единого календаря местных событий и праздников. Начало еще одному проекту – «Книге добрых дел Гатчинского округа» – было положено прямо на этой встрече: всем ее участникам предложили записать на бумаге какие-либо добрые истории.

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Адрес Гатчинского Дома молодежи и «Добро. Центра. Гатчина»: г. Гатчина, ул. Достоевского, 2. Телефон: 8-950-045-57-78.

Юлия Лысанюк