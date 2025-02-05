Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
06.02.2025 с 09:30 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская (частично).
06.02.2025 с 10:00 до 17:30
Веревское СП:
д. Малое Верево(частично).
07.02.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Зайцево;
д. Дони;
СНТ «Дони».
06.02.2025 с 09:30 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны (частично).
06.02.2025 с 09:00 до 17:00
Новосветское СП
п. Торфяное
д.41, 41А (магазин), 42, 32, 32б, 28, 24, 44,
43, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12А, 13, 14, 16, 18Б,
2, 4, 6, 5В, хоз. постройки;
ул. Северная д.14, 15, 35, 36, 41,
строительная площадка, хоз. постройки;
ул. Тосненская д. 1, 1А, 1Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9,
10, 11, 2, 2Б, 2В, 5Б, 6А, 6Б;
ул. Южная д. 1А,3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 8А;
ул. Западная д. 20, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 38;
ул. Восточная д. 20А, 20В, 22, 25, 27, 29, 31, 32;
ул. Фрезерная (СТО, ООО Альба, склады);
Водонапорная станция; Котельная;
Угольная база; (пицца, Гаражный массив);
ГСК Самсон; д.42А (Амбулатория);
07.02.25 с 09.00 до15.00
Гатчина
ул. К. Маркса д. 9, 7а, 9 к. 1; ул. Чехова д. 1