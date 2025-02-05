Как оформить абонемент в Гатчинский парк в 2025 году

Как сообщила заместитель директора по экскурсионно-просветительской деятельности музея-заповедника «Гатчина» Ольга Писарева, сезонные абонементы для посещения парка можно оформить с 1 марта по 30 мая 2025 года включительно.

Как и в прошлом году, абонемент на весь парковый сезон могут оформить жители, прописанные в городе Гатчине и микрорайоне «Речной» (Центральная улица, Кооперативная улица, Речной переулок, Речной проезд). А также жители, владеющие недвижимостью в Гатчине или в микрорайоне Речной, что подтверждается документами при получении абонемента.

В 2025 году стоимость абонемента местного жителя при оформлении через киоск администратора составляет 300 рублей, при оплате на официальном сайте музея-заповедника «Гатчина» (gatchinapalace.ru) - 200 рублей. Абонемент действует с 29 апреля по 31 октября. Количество проходов в день или за весь сезон не ограничено. Временной лимит для повторного использования абонемента - 30 минут.

Как отметила Ольга Писарева, оформить абонемент на официальном сайте музея-заповедника «Гатчина» не только дешевле, но и удобнее.

Делается это в два этапа. Сначала с 1 марта по 31 мая нужно на сайте ГМЗ «Гатчина» заполнить форму заказа, указав свою фамилию, имя и отчество, и здесь же произвести оплату. При желании можно таким способом оформить абонемент для своих родных или соседей.

Второй этап – получение абонемента в кассе музея. Для этого необходимо назвать кассиру номер заказа, предъявить оригинал паспорта с действующей регистрацией на территории Гатчины (либо справки о временной регистрации) или документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение на данной территории; для детей до 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей с наличием действующей регистрации на территории Гатчины (либо справки о временной регистрации).

Получить абонементы по ранее оформленным заказам можно:

в кассе Гатчинского дворца (Арсенальное каре) с четверга по воскресенье с 15.30 до 17.30;

в кассе Приоратского дворца со среды по воскресенье с 11.00 до 17.00 (кроме праздничных дней 8 марта и 12 июня);

в кассе на входе в Дворцовый парк со стороны проспекта 25 Октября («Типография») со вторника по субботу с 1 марта по 15 июня с 11.00 до 19.00.

Как еще можно оформить абонемент местного жителя, когда он не действует, где можно отменить заказ, какие еще есть нюансы и, конечно же, как парк готовится к весне – мы расскажем в газете «Гатчинская правда».