В столкновении на «бетонке» погиб водитель

1 февраля, вечером, на 71 километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 63-летний житель Семрино двигался на автомашине Фольксваген Пассат со стороны Больших Колпан в сторону Пустошки. При неустановленных обстоятельствах он выехал на полосу встречного движения на участке, где это не запрещено правилами, и столкнулся со встречным автомобилем

ВАЗ-21110 под управлением 50-летнего мужчины. От полученных телесных повреждений водитель Жигулей скончался на месте до приезда скорой помощи.

Виновника ДТП с явными признаками алкогольного опьянения доставили в Гатчинскую КМБ. В тяжелом состоянии он помещен в травматологическое отделение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сочетанные травмы головы, груди и живота, перелом бедренной кости.

По факту ДТП с погибшим ведется следствие.

Фото ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области