Гатчина: дайджест культурных событий

Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21

«Зимнее настроение» - выставка народного самодеятельного коллектива «ИЗОстудия» (0+)

8 февраля 12.00 - «Переполох на горе Блоксберг», детский театр-студия «За углом» (6+)

8 февраля 18.00 – «Пегий пес, бегущий краем моря», спектакль театра-студии «За углом» (16+)

9 февраля 17.00 - «Заноза», спектакль театра-студии «За углом» (16+)

Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29

8 февраля 16.00 – арт-компромисс «Компромисс» приглашает на творческий вечер «Замела метель, завьюжила». Вход свободный (16+)

9 февраля 12.00 – «Репка», детский спектакль Гатчинского ТЮЗа (0+)

Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова, ул. Чкалова, 66

9 февраля 12.00 – Гатчинская филармония приглашает на концерт детского абонемента «Путешествие в волшебный мир музыки 2.0» - «Два брата: гобой и английский рожок». Цена билета 400 рублей (6+)

9 февраля 17.00 – Гатчинская филармония приглашает на вокальный концерт «Из Италии с любовью…». В программе прозвучат шедевры итальянской вокальной музыки от классики до современности. Исполнители - солист музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина, приглашенный солист Михайловского театра Павел Шнипов (тенор), солист музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина, солист Нижегородской театра оперы и балета Тигрий Бажакин (баритон), лауреат международных конкурсов, музыкальный руководитель международного конкурса «Гатчинская Романсиада» Дина Каминская (фортепиано). Цена билета 400 рублей (6+)

Киноконцертный зал «Победа», пр. 25 Октября, 5, т. 215-16

Благотворительный сеанс для людей старшего поколения:

10 февраля 9.30 - фильм «Ребро Адама» СССР, драма/комедия (18+)

11 февраля 16.00 - танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем». Цена билета 200 руб. (18+)

Соник 3 в кино» США/Япония, мультфильм/приключения (6+)

«Дети леса» Германия/Франция, приключения/фэнтези (6+)

«Злой город» Россия, исторический/экшн/драма (12+)

«Война и музыка» Россия, военный/история/драма (12+)

«Лотерея» Россия, комедия (16+)

«Василий» Россия, комедия (16+)

«Разбитые сердца» Франция, мелодрама (18+)

Музей города Гатчины, пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66

Выставка этюдов Ивана Радюкевича (6+)

Выставка работ ДХШ г. Гатчины к 81-летию снятия блокады Ленинграда (6+)

«Однокурсники»: выставка работ выпускников факультета графики института им. И.Е. Репина (книжная мастерская, рук. Г.Д. Епифанов) (0+)

9 февраля 15.00 - концерт творческого союза «Петергоф-концерт».

Артисты программы: доцент СПбГИК Игорь Пантюхин (гитара), Лейла Курбанова (фортепиано), солистка оркестра русских народных инструментов «Метелица» Ольга Галаева (домра) и лауреат международных конкурсов, ассистент-стажер Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Лада Аксенова (фортепиано). Прозвучит музыка русских и зарубежных композиторов (6+)

Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13

Персональная выставка Ивана Радюкевича (6+)

7 февраля 13.00 – «Наука для всех»: встреча с кандидатом биологических наук, начальником управления образования НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ» А.Ю. Черненковым (12+)

8 февраля 15.00 – «на старт, внимание, фебрулляж!»: коллажный практикум (12+)

14 февраля 17.00 - «Роль общественных пространств в городской среде»: лекция архитектора Е. Гречухиной (12+)

15 февраля 13.00 - «Значение культуры как планетарного явления»: лекция Т.В. Александровой (СПб отделение МЦ Рерихов) (12+)

Детская библиотека, ул. Хохлова, 16, т. 320-23

«Дорога и мы»: выставка детского творчества (0+)

«Путешествие в страну Науки или Книги, помогающее выбрать профессию». Выставка к Дню российской науки, беседы (6+)

Библиотека-филиал №1, ул. 120-й Гатчинской дивизии, 10, т. 276-88

«Занимательные научные уроки»: книжная выставка (6+)

«Защитники Гатчины»: краеведческая выставка (6+)

Библиотека-филиал №2 «Чудо», ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13

13 февраля 14.00 - «Подвиги животных в годы войны»: тематическая беседа (6+)

14 февраля - День книгодарения в библиотеке (6+)

«Нам жить и помнить» - выставка работ воспитанников детского сада № 1 (0+)

«Моя речь - моё зеркало»: книжно-иллюстративная выставка к Дню родного языка (6+)

«Борис Пастернак: участь и предназначение»: книжная выставка (12+)

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610

«Православная Россия»: выставка студии лоскутного шитья «Гатчина» (руководитель Наталья Косьянковская) (0+)

«И цветы, и шмели, и трава, и колосья…»: выставка декоративно-прикладных предметов из личной коллекции Людмилы Ковалевой (6+)

«Моя родословная». Выставка-вернисаж оцифрованных картин из фондов и экспозиций Всероссийского музея А.С. Пушкина (6+)

7 февраля 17.30 - «Победы новые придут…». Встреча в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине». Руководитель – поэт Александр Ладуров (12+)

9 февраля 15.00 - «Мир дворянской усадьбы». Авторская программа Андрея Бурлакова, краеведа, историка, автора книг, почетного гражданина Гатчинского района (12+)

10 февраля - «Итак, оглашены условия дуэли». К Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка-память (12+)

10 февраля - «Я весь мир заставил плакать над красой земли моей»: русский поэт, прозаик Борис Пастернак. Книжно-иллюстративная выставка к 135-летию со дня рождения (16+)

13 февраля 15.00 - «От печали до радости»: российский композитор Юрий Антонов. Встреча в музыкально-поэтической гостиной с членами клуба «Вдохновение» и читателями к 80-летию со дня рождения (16+)

14 февраля - «Мы ведем свой род...»: семейные династии Гатчинского района. Книжно-иллюстративная выставка (16+)

15 февраля - «Мир через увеличительное стекло»: русский писатель

Я.Л. Ларри. Диалоги у книжно-иллюстративной выставки к 125-летию со дня рождения (6+)

Культурный центр «Дом Исаака Шварца» (Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78)

8 февраля 13.00 - большой зимний детский фестиваль. Участники: творческие детские коллективы Санкт-Петербурга – вокально-хоровая студия «Парус» и ансамбль лицеистов Санкт-Петербурга. Цена билета 200 руб. (0+)

Высокоключевая сельская библиотека, пос. Высокоключевой, пр. Большой, д. 35а, т. 5-87-21

«Вернисаж моей души» - выставка художественных работ Геннадия Викторовича Новицкого (6+)