Кот Василий из Выры стал самым красивым музейным котиком Ленинградской области

Он прошел путь от бездомного, брошенного на произвол судьбы котёнка, до «звёзды» интернета!

Вот, что пишут о нем сотрудники музея “Дом станционного смотрителя”:

"Друзья! В результате очень напряжённого голосования на самого обаятельного музейного кота Ленинградской области победил с отрывом в несколько голосов наш кот Василий! Мы благодарим всех, кто проголосовал за нашего доблестного мышелова! Это 2713 человек! Почти каждый подписчик нашей группы отдал голос за Василия. И мы точно знаем, что это не потому, что Вася самый красивый, на фото он напряжён и испуган. На фотографии кот, который ещё боится доверять людям. А рядом - роскошные кошечки и красавец Емельян! Невозможно из них выбрать лучшего, и вы выбрали кота, наверное с самой непростой историей. Свои сердечки вы отдали не коту: Василию абсолютно безразлично, что на страницах интернета развернулись такие страсти, ведь его и так все любят! Коту не интересны конкурсы, они нужны людям!Вы отдали сердечки тем молодым людям, которые нашли ослабленного котенка с порванным боком и разорванной шеей, которые спасли и пригрели его, а уезжая просили наших сотрудников не оставлять Васю. Вы отдали свои сердечки нашим милым женщинам, которые покупают корм, лекарства, обрабатывают ранки, полученные в результате борьбы с грызунами и соседскими деревенскими котами. Вы отдали сердечки нашим девочкам, которые отмывают Васю после каждой прогулки по глинистой местности, и вычёсывают из его шерсти репейник, чтобы посетители могли его гладить по чистой и пушистой шёрстке (а Вася очень любит, когда его гладят). Мы благодарим вас за ваши сердца, за добро, которое не замечая, вы совершаете каждый день!Спасибо коллегам, которые наверняка не ожидая такого резонанса, устроили этот милый конкурс, объединив тем самым музейные коллективы, соседей, друзей! И ждём всех в гости, на селфи с самым обаятельным музейным котом Ленинградской области".