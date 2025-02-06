Международный инженерный чемпионат CASE-IN: новые возможности для молодежи Ленинградской области

Цель Чемпионата – популяризация инженерно-технического образования и подготовка специалистов для компаний ТЭК, МСК, атомной промышленности и смежных отраслей. Участники научатся решать реальные производственные задачи и поборются за главные призы – дополнительные баллы ЕГЭ, оплачиваемые стажировки и карьерные перспективы.

«За три года спрос на инженеров вырос в 2,5 раза. Чемпионат CASE-IN стал эффективным инструментом для формирования кадрового резерва компаний топливно-энергетического комплекса и смежных отраслей. Так, по данным проекта, 90% участников школьного возраста поступили в профильные вузы, и треть из них использовали при этом дополнительные баллы ЕГЭ, которые дает чемпионат. Среди студентов 30% участников получили приглашения на практику. 42% молодых специалистов получили повышение на работе в течение года», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: среди школьников, студентов и молодых специалистов.

Студенческая лига традиционно отличается масштабом — в новом сезоне очные отборочные этапы пройдут в 83 профильных вузах, а участие в них примут студенты из более чем 200 университетов. В этой лиге 11 отраслевых направлений: архитектура, проектирование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; биотехнологии; геологоразведка; горное дело; горные машины и оборудование; металлургия; нефтехимия; нефтегазовое дело; электроэнергетика; проектный инжиниринг; теплоэнергетика.

Партнерами Чемпионата в этом году выступили Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. Они примут в своих стенах отборочные этапы по направлениям «Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ», «Горное дело», «Металлургия», «Нефтегазовое дело», «Теплоэнергетика» и «Электроэнергетика».

Студенческим командам предстоит разработать проекты по внедрению в производство инноваций, которые должны стать импульсом для достижения технологического суверенитета и формирования сильной и конкурентоспособной национальной экономики. Сильнейшие команды отборочного соревнования представят регион в полуфинале. Авторы лучших идей получат путевку в финальный этап Чемпионата.

Школьная лига объединит самых юных участников чемпионата CASE-IN. Учащиеся 9-11 классов в рамках направления «Инженерно-техническое творчество» подготовят макеты, цифровые рисунки, цифровые проекты в формате моделирования, 3D-печати, IT-решений и т.д. Победителей определят весной в онлайн формате. Команды старшеклассников в рамках отборочных соревнований будут решать кейсы от компании-партнера СИБУР. Ребята, успешно справившиеся с заданием, отправятся на очный финал CASE-IN.

Лига молодых специалистов открыта для действующих молодых сотрудников компаний региона. Участники разработают решения по актуальным для российской промышленности темам, которые позволят их работодателям улучшить производственные показатели.

«Отрасли, в которых соревнуются наши участники, являются не только основой экономической безопасности страны, но и теми направлениями, где создаются и развиваются инновации. Именно поэтому очередной сезон CASE-IN будет посвящен теме «Технологические инновации». Важно, что все задания, которые решают участники – это не теория, а реальные практические инженерные кейсы российских компаний – лидеров отрасли», – подчеркнул Основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата CASE-IN Артем Королев.

Финал чемпионата CASE-IN пройдет в Москве в конце мая 2025 года. Молодые и будущие инженеры презентуют отраслевому сообществу окончательные версии своих решений, обменяются опытом с коллегами, получат ценные советы от экспертов и смогут наладить профессиональные контакты для дальнейшей реализации своих идей.

Чемпионы и призеры Студенческой лиги на льготных условиях поступят в магистратуру и аспирантуру университетов – партнеров, а также пройдут стажировки и практики в компаниях-партнерах с возможностью последующего трудоустройства. Школьников-победителей ждут дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из вузов – партнеров чемпионата. Среди вузов, предоставляющих дополнительные баллы ЕГЭ и льготы при поступлении в аспирантуру и магистратуру сильнейшим участникам Школьной и Студенческих лиг - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова, Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова и Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I.

Наградой для лучших молодых специалистов станут возможности карьерного и профессионального роста, а также включение в управленческий кадровый резерв компаний. Помимо этого, авторы лучших идей получат приглашение на отраслевые молодежные образовательные форумы.