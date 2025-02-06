Награды медикам

- Спасибо большое за вашу работу, - поблагодарил медицинский персонал Сергей Петров. - Чтобы вам было полегче, мы дарим комплекты необходимого оборудования. Здесь и холодильники, и стиральные машины. Это мы уже привезли. И приняли от больницы новый заказ – шкафы, кресла и снегоуборочную машину. Когда работаешь с такими врачами, которые душой переживают за каждого своего больного, за их быт, переживают за всю больницу, то хочется помогать. Мы это делаем и будем делать. Дай Бог здоровья Вам и Вашим пациентам!