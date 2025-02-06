Награды медикам
Сегодня в Вырицкой больнице – госпитале для бойцов СВО - депутат Госдумы РФ Сергей Петров наградил большую команду гатчинских медиков благодарственными письмами «за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм». Среди награжденных – заведующая Вырицкой больницей Елена Мяленка, врач-хирург Сергей Родионов, медицинский психолог Ирина Смитрович.
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- Спасибо большое за вашу работу, - поблагодарил медицинский персонал Сергей Петров. - Чтобы вам было полегче, мы дарим комплекты необходимого оборудования. Здесь и холодильники, и стиральные машины. Это мы уже привезли. И приняли от больницы новый заказ – шкафы, кресла и снегоуборочную машину. Когда работаешь с такими врачами, которые душой переживают за каждого своего больного, за их быт, переживают за всю больницу, то хочется помогать. Мы это делаем и будем делать. Дай Бог здоровья Вам и Вашим пациентам!
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