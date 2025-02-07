Ледовая арена в Гатчине: очертания видны

6 февраля Гатчинский округ посетили депутаты Госдумы РФ Сергей Яхнюк и Сергей Петров. Вместе с главой Гатчинской администрации Людмилой Нещадим и депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Татьяной Бездетко и Александром Русских они посмотрели будущую Ледовую арену на Аэродроме.

Как идет строительство? В марте подрядчик планирует завершить возведение металлокаркаса. Погода пока не позволяет нанести огнезащиту на металлоконструкции, но в ближайшее время этот вопрос будет решен. К середине апреля строители рассчитывают закрыть контур, оставив технологические отверстия для монтажа оборудования внутри. Строительная готовность планируется к концу года – согласно контракту. Все вопросы технологических присоединений решены. На сегодняшний день Ледовая арена уже подключена к водопроводу, но предстоит еще присоединение к существующим сетям водоотведения. Согласно выданным техническим условиям «Водоканала», протяженность канализации от Ледовой арены до точки присоединения составляет порядка километра.

- Это чисто муниципальный объект и с точки зрения проектирования, и с точки зрения строительства, – отметила Людмила Нещадим. – Мы рассчитываем на свои силы, понимаем свои задачи по дальнейшему содержанию этого объекта и, самое главное, сейчас продумываем его наполнение. Здесь должны тренироваться и хоккейные команды, и фигуристы, и конькобежцы, и в то же время должно быть массовое катание для всех желающих.

Как заметила Людмила Николаевна, Ледовая арена – объект, которого жители ждали много лет:

- В этом микрорайоне уже сформировался определенный спортивный кластер, и в скором времени Ледовая арена станет прекрасным к нему дополнением. Крытый лед позволит заниматься любителям и профессионалам круглый год. Он будет площадкой для тренировок, соревнований, а также центром для проведения молодежных и семейных мероприятий.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском районе» и внесет свой вклад в достижение целей программы «Развитие физкультуры и спорта в Ленинградской области». Окончание строительства ожидается в декабре 2025 года.

Екатерина Дзюба