Ленобласть – в лидерах птицепрома России

«Ленинградская область подтвердила статус ключевого региона птицепрома страны. Область занимает первое место в России по объему производства яиц и шестое — по производству мяса птицы в сельскохозяйственных организациях. Объем господдержки птицеводства в 2024 году составит более 933 млн рублей. Мы построили репродукторы для обеспечения отрасли собственным племенным поголовьем, создали собственные кормопроизводства и вводим новые мощности. В итоге мы в разы перекрываем нормы обеспеченности жителей региона яйцом и мясом птицы», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

По итогам 2024 года в Ленинградской области общий объем производства мяса птицы составил 308,4 тыс. тонн, из них 263 тыс. тонн — доля птицефабрики «Северная». В 2024 году в регионе произведено 3,58 млрд штук яиц, из них 1,59 млрд штук — доля птицефабрики «Синявинская». Общее поголовье птицы в хозяйствах области составляет 32,5 млн голов. Ленинградская область производит 9,3% от общего производства яиц в РФ и 77,2% — в Северо-Западном округе; 4,6% от общего объема производства мяса птицы в РФ и 58,1% — в СЗФО.