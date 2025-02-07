Школьников научили оказывать первую помощь

Первыми лекцию посетили младшие школьники. Благодаря организаторам ликбеза - студентам Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета скучная, на первый взгляд, тема была настолько увлекательно преподнесена слушателям, что академический час пролетел, как мгновение.

По очереди примеряя на себя роли пациентов и врачей, ребята в игровой форме изучали «Болезни сказочных героев» и способы оказания первой помощи. Дети были в восторге, а учителя приговаривали: «Такие уроки нужно проводить регулярно».

Отряд «Альма» патриотической акции «Невский десант» объединяет студентов разных курсов медуниверситета. В этом году в программе студенческого отряда с десяток лекций для гатчинцев разного возраста – о стрессе, вакцинации, вреде курения, правильном питании, а также оказании первой помощи при переломах и кровотечении, ожогах и обморожении.