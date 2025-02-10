Борьба с коррупцией, контроль за расходами бюджета, защита интересов людей

«Наша задача — держать руку на пульсе правопорядка и бюджета, особенно в рамках нацпроектов», — подчеркнул глава региона.

В этом году Ленобласть участвует в 12 нацпроектах с финансированием более 50 млрд рублей. Основные направления совместной работы включают правовой мониторинг, антикоррупционную экспертизу и контроль за бюджетными расходами, особенно в рамках национальных проектов. Особое внимание прокуратора региона продолжит уделять соблюдению трудового законодательства и защите прав граждан, включая дольщиков.

Важной частью работы остается защита прав граждан и соблюдение трудового законодательства.

«Мы стремимся, чтобы каждый житель знал: государство слышит и защищает его», — добавил губернатор, отметив, что Ленинградская область гордится одним из самых низких уровней безработицы — 0,2%.

Жилищно-коммунальные вопросы несмотря на то, что ситуация улучшается, остаются актуальными.

«Мы работаем над тем, чтобы каждый дом был надежным, а каждый гражданин — защищенным», — заключил Александр Дрозденко.

Прокурор области Сергей Жуковский выступил перед собравшимися с докладом о результатах работы ведомства в прошедшем году. Он отметил, что особое внимание уделялось вопросам защиты прав и законных интересов участников СВО, членов их семей, защите прав несовершеннолетних, а также проблемам экологии, жилищно-коммунального хозяйства и противодействию коррупции.

Прокурор подчеркнул важность продолжения работы в этих направлениях в 2025 году, а также обозначил новые приоритеты и задачи для органов прокуратуры.

Фото пресс-службы прокуратуры Ленинградской области