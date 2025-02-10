Ленобласть готовится к холодам и снегопадам

Работу объектов ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и дорожных служб обсудили на еженедельном совещании в правительстве региона.

«Коммунальные службы муниципальных образований Ленинградской области работают в штатном режиме. Во время активного снегопада и последовавшего за ним гололеда комитеты дали дополнительные рекомендации муниципальным образованиям, управляющим компаниям и дорожным службам о переходе на работу в усиленном режиме, что позволило сократить количество жалоб на уборку территории. Сейчас уборочная площадь территории муниципальных образований в Ленинградской области превышает 83 квадратных километра, резерв спецтехники составляет 1383 единицы, к уборке снега за неделю привлекли 2993 человека, убрано практически 4 миллиона кубометров снега. В течение этой и следующей недели ожидается понижение температуры, в среднем по области она составит до -12 градусов, прогнозируются снег», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков.

Над уборкой снега трудятся 296 управляющих компаний, а также ленинградские дорожники. Во всех районах работает дорожно-патрульная служба, которая должна мониторить состояние региональных дорог на всей протяженности.

Обращения по уборке снега можно направлять в группу Снежного штаба https://vk.com/snegshtab47, по уборке дорог — в чат-бот @Lenavtodorsupport_bot в телеграм и на круглосуточную линию Ленавтодора 8 (812) 660-46-47, по электроснабжению и отоплению — в ситцентр по энергетике: https://vk.com/centr_lo.