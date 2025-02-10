Общественная палата меняет состав

Итоговая встреча прошла в музее города Гатчины. С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов.

- Вы являетесь важным связующим звеном между властью и жителями округа и играете ключевую роль в укреплении гражданского общества и развитии местного самоуправления. Общественная палата Гатчинского района на протяжении многих лет была наиболее активна в регионе. Вы участвуете в обсуждении проблем, выявляя насущные потребности местного населения, и предлагаете действенные решения, что способствует улучшению качества жизни наших земляков. Вы активно работаете с молодежью, что позволяет формировать активную гражданскую позицию и патриотизм у подрастающего поколения. Неоценима ваша помощь и поддержка участников СВО и их семей, - сказала Александр Габитов.

Председатель региональной палаты вместе со своим заместителем Владимиром Журавлевым тепло поблагодарили председателя Общественной палаты Гатчинского района Елену Вахрину и ее команду и вручили благодарности самым активным общественникам.

Весомый вклад Общественной палаты в жизнь Гатчинского района отметила заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова.

На ближайшем заседании совета депутатов, 21 февраля, будет принято решение об объявлении конкурса по приему документов в состав Общественной палаты Гатчинского округа. Сам подход к формированию состава остается прежним, он предусматривает трехсторонний принцип – представительство совета депутатов, главы администрации и некоммерческого сектора. Состав палаты увеличится до 33 человек.

В ходе заседания Елена Вахрина представила подробный отчет о результатах трехлетней деятельности палаты.

По традиции, чтобы не прерывать преемственность, каждая комиссия палаты сформулировала ряд актуальных вопросов, которые были рекомендованы к рассмотрению уже новому составу палаты. В их числе – вопрос о создании в городе Гатчине музея воинской славы, об организации и проведении межконфессионального фестиваля культуры, о льготном проезде школьников в пригородных электричках в течение всего года, общественный контроль семейного образования и экологическая обстановка на территории Гатчинского муниципального округа. Всего – более 20 вопросов.

Татьяна Можаева