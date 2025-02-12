Блокада глазами детей и «маленькие звездочки» Ленобласти – в столице России

Валентина Матвиенко поблагодарила главу региона за личное сердечное отношение к памяти ленинградцев, тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны, его отношение к блокадникам, к памятникам и мемориалам, а также за активное участие в работе комитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, добавив, что в год 80-летия Победы очень важно насытить жизнь воспоминаниями о людях, которые победили фашизм, освободили Ленинград от блокады.

Александр Дрозденко представил главе верхней палаты российского парламента проект модернизации Дороги жизни, реализация которого начнется в этом году.

«Благодарен Валентине Ивановне за особое теплое отношение к Ленинградской области и ее жителям. Руководитель Совета Федерации не просто следит за нашими новостями, но своим участием и авторитетом поддерживает значимые проекты. Так, модернизация Дороги жизни стала реальностью именно потому, что Валентина Ивановна поддержала переговоры о федеральном финансировании», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В экспозицию вошли 82 детских рисунка «Блокада глазами детей», архивные фотографии, сделанные в самый страшный для города период, — это уже не просто собрание изображений, а настоящая хроника мужества жителей Ленинграда. Увидеть выставку к 80-летию начала блокады Ленинграда смогут все, кто придет в эти дни в Совет Федерации.

Дополняет экспозицию театрализованное представление творческих коллективов Ленинградской области – школы эстрадного искусства «Маленькие звездочки» и ансамбля танца «Непоседы» Тосненского Дворца культуры.

Источник фото - страница Александра Дрозденко в ВК: https://vk.com/drozdenko_a