Помнить всех!

Согласно предоставленному в Общественную палату администрацией официальному списку памятников Великой Отечественной войны, в Гатчине расположено 27 объектов. О большинстве из них есть информация в открытых источниках, но, к сожалению, не к каждому есть свободный доступ. Например, памятник-стела работникам завода «Буревестник» и стела-стена работникам завода им. Рошаля, павшим в период Великой Отечественной войны, находятся за проходной охраняемой территории, а памятник бывшим малолетним узникам у Павловского собора пока еще закрыт стройплощадкой.

По итогам осмотра объектов из официального списка сделан вывод, что значительная часть памятников находится в удовлетворительном состоянии. Так, например, остались без замечаний памятник «Противотанковый еж» в Мариенбурге и самые известные памятники на воинском мемориале на ул. Солодухина. Нет замечаний к состоянию памятного камня перед административным зданием Гатчинской дистанции пути.

А вот мощение площадок вокруг некоторых памятников, подпорные стенки, поребрики требуют ремонта или замены, а сама территория нуждается в благоустройстве. Например, на стене, примыкающей к панно «Бессмертный полк», осыпается облицовка, что придает этому месту неряшливый вид. Памятный знак жителям блокадного Ленинграда на проспекте 25 Октября у здания паспортного стола УМВД в отличном состоянии, а каменное ограждение территории разваливается.

Имеют следы коррозии металлические элементы памятника комсомольцам-подпольщикам в парке Сильвия. Здесь проходят массовые митинги, а плитка, из которой выполнено мощение площадки, на отдельных участках сильно покосилась.

В самом печальном состоянии находится территория вокруг монумента защитникам и освободителям Гатчины на площади Победы. Мощение местами нарушено, имеются ямы и провалы. Вокруг памятника на парапетах отсутствует более десятка плит разного размера, под ними в подпорных стенках образовались трещины.

Утрачены плитки и в оформлении памятника-самолета в микрорайоне Аэродром.

По каждому объекту военной истории члены рабочей группы Общественной палаты Гатчинского района составили акт общего осмотра, где указали состояние территории, информационной надписи, перечислили дефекты памятника. Вместе с материалами фотофиксации и рекомендациями акты направлены в администрацию. Гатчинцы предлагают учесть результаты осмотра памятников при планировании ремонтных работ в рамках подготовки к 80-летию Победы. И не только. Пора актуализировать реестр.

Ровно десять лет назад, в 2015 году, в честь 70-летия Победы, в «Гатчинской правде» ежемесячно публиковался анализ состояния памятников Великой Отечественной войны по поселениям Гатчинского района. Вместе с читателями мы «нашли» десятки памятников военной истории, которые и тогда, и сейчас не входят в официальный реестр. Дополнить его важно еще и потому, что он используется службами администрации при планировании благоустройства и реконструкции.

Так, по городу Гатчине Общественная палата предлагает выявить, провести обследование и внести в официальный реестр ДОТы Красногвардейского укреп-

района, расположенные в микрорайонах Загвоздка и Мариенбург, а также мемориальные доски, установленные в советское время и в последние три десятка лет. Они посвящены героям войны, чьими именами названы улицы города, которые жили, работали в Гатчине, защищали и освобождали город, героическим частям и подразделениям, а также жертвам фашисткой оккупации (как, например, на пр.25 Октября, д.42).

Напомним, что в рабочую группу входят не только члены Общественной палаты, но и депутаты округа, представители ветеранских организаций. Будем надеяться, накануне 80-летия Победы всем вместе нам удастся собрать в один официальный каталог все памятники – чтобы никто не был забыт.

Татьяна Можаева