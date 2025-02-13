Дружногорское поселение: вместе мы сможем многое

- В состав Дружногорского городского поселения входят административный центр поселения – городской поселок Дружная Горка; 11 сельских населенных пунктов: деревни Заозерье, Зайцево, Изора, Кургино, Лампово, Лязево, Остров, Протасовка, Симанково, село Орлино; п. ст. Строганово; а также 31 СНТ, ДНТ и ДНП. Территория поселения занимает 19,5 тысяч гектаров.

По официальным данным Росстата на 1 января 2025 года на территории Дружногорского городского поселения было зарегистрировано 5792 жителя. При этом с каждым годом увеличивается количество построенных индивидуальных домов в населенных пунктах поселения, и фактическое число постоянно проживающих граждан превышает 7000 человек.

Бюджет

Доходная часть бюджета поселения в 2024 исполнена в сумме 129,7 млн рублей. Процент исполнения составил 103%.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 121,6 млн рублей. Процент исполнения составил 96 %. Профицит бюджета за 2024 год составил 8 млн рублей, бюджет поселения вырос на 65% по сравнению с 2023 годом.

Администрация Дружногорского поселения по состоянию на 31.12.2024 оказывала 65 муниципальных услуг и выполняла 1 муниципальную функцию и государственные полномочия по первичному воинскому учету граждан.

В 2024 году 10 муниципальных служащих администрации оказали гражданам 1250 муниципальных услуг, выдали 179 справок, рассмотрели 125 письменных обращений от жителей и приняли 1067 граждан. Количество оказанных населению муниципальных услуг увеличивается ежегодно, при этом количество письменных обращений жителей наоборот уменьшается. Из этого можно сделать вывод об улучшении показателей эффективности работы служащих администрации и о положительных результатах цифровизации муниципального управления.

ЖКХ

В 2024 году на территории поселения продолжилась работа по реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В рамках краткосрочного плана реализации 2023–2025 годов был проведен долгожданный ремонт кровли дома 1 на ул. Пролетарской и выполнены проекты ремонта инженерных сетей в многоквартирных домах, расположенных на ул. Здравомыслова в Дружной Горке (ул. Здравомыслова, дома 4, 5, 6, 7, 8). На 2025 год запланированы работы по капитальному ремонту кровель д. 6 на ул. Садовой и д. 9 на ул. Здравомыслова.

В прошедшем году администрация поселения продолжила работу по сносу расселенных многоквартирных домов и ликвидации свалок строительного мусора с прилегающих территорий. На полигоны ТБО вывезли более 1800 куб. м строительных отходов с улиц Ленина и Урицкого в Дружной Горке. В 2025 году планируется полностью завершить снос оставшихся расселенных аварийных домов и прилегающих вспомогательных строений.

Дороги и благоустройство

В 2024 году администрация поселения значительно увеличила количество отремонтированных дорог местного значения по сравнению с 2023 годом. Был завершен ремонт асфальтового покрытия улиц Лесная, Советская и Лесной проезд в Дружной Горке; проведена большая работа по ремонту сельских щебеночных дорог в Заозерье, Изоре, Лампово, Орлино, Острове и Протасовке.

За счет местного бюджета были обустроены две новые пешеходные дорожки на улицах Введенского и Урицкого в Дружной Горке, что позволило связать улично-дорожную сеть поселка и новые общественные пространства асфальтированными дорожками, комфортными и безопасными для жителей.

На 2025 год запланированы работы по ремонту улиц Введенского и Пионерской в Дружной Горке, Центральной в д. Симанково и асфальтирование ул. Вокзальной в д. Остров.

Благодаря субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры из бюджета Ленинградской области по ходатайству депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Л.А. Тептиной и О.В. Белова в прошедшем году благоустроен двор д. 14 на ул. Введенского в Дружной Горке и заасфальтирована многофункциональная спортивная площадка в д. Лампово.

На 2025 год запланированы ремонты дворов д. 1 на ул. Введенского, д. 2 и д. 8 на ул. Садовой и д. 15 на ул. Красницкой в Дружной Горке, а также обустройство стритбольной спортивной площадки в «Сквере Ритингов».

Администрацией Дружногорского поселения в рамках реализации областных программ по содействию в реализации инициатив жителей установлено детское и спортивное оборудование на ул. Крылова в Дружной Горке и в с. Орлино.

В 2025 году работа в данном направлении будет продолжена: планируется установка нового оборудования на детской площадке в д. Лампово. Также запланирована реализация проекта территориального общественного самоуправления (ТОС) в Дружной Горке – обустройство площадки для выгула и дрессировки собак на ул. Усадебной.

В прошедшем году были обустроены новые контейнерные площадки в Дружной Горке, Лампово, Орлино, Кургино и Изоре. В 2025 году данная работа будет продолжена. Планируется обустройство новых благоустроенных контейнерных площадок в Орлино, Лампово и Дружной Горке.

В 2024 году поселение продолжило участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» – на ул. Усадебной в Дружной Горке реализован первый этап благоустройства общественного пространства «Сквер Усадебный». Второй этап благоустройства сквера запланирован на текущий год. После его завершения огромный пустырь между детским садом и Домом культуры заиграет новыми красками.

Спорт и культура

Дружногорское городское поселение остается на ведущих ролях в спортивной жизни Гатчинского округа: по итогам прошедшего года наше поселение признано лучшим в части работы по развитию физической культуры и массового спорта. На территории поселения проведено 24 спортивных мероприятия районного и регионального уровней по борьбе дзюдо, футболу, хоккею и лыжным гонкам.

Главным спортивным событием поселения стал 22-й традиционный турнир по дзюдо «Юность России», посвященный памяти С.И. Тарновского. В соревнованиях приняли участие борцы нескольких регионов Северо-Западного федерального округа. Воспитанники ФСЦ «Росич» завоевали более 500 медалей, в том числе 30 наград на всероссийских и международных соревнованиях. Особенно успешными получились соревнования «Judo Stars» в Минске.

АНО «Спортивный клуб «Росич» реализовал на территории поселения федеральный проект «Спорт на селе» на средства гранта Российского союза сельской молодежи. С помощью субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района подсобное помещение в д. Лампово было преобразовано в спортивный зал для занятия борьбой.

В 2024 году Дружногорский Дом культуры отметил свой 30-летний юбилей. Специалисты учреждения провели более 100 мероприятий в Дружной Горке и Лампово, которые посетили порядка 21 тысячи человек. Субсидия из Ленинградской области позволила провести долгожданный капитальный ремонт кровли здания Дома культуры, а на средства Гатчинского района был проведен ремонт входной группы и фойе.

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» Дружногорское городское поселение, как и в двух предшествующих годах, заняло 2 место.

Данный результат достигнут в том числе благодаря плодотворному взаимодействию с АНО «Центр сохранения и изучения русской старины», основателем и руководителем которой является Денис Ермолин – председатель старообрядческой общины д. Лампово. По инициативе общины в деревне проводится главное ежегодное событийное мероприятие поселения – «Никольская ярмарка», на которое съезжаются гости со всей Ленинградской области и из соседних регионов.

Социальная сфера

Особое внимание в поселении уделяется работе с молодежью: в 2024 году продолжилась реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд». Наши ребята с большим рвением стремятся принять участие в проекте, заявки на работу в летний период начинают подавать уже в январе.

Поселение активно работает в направлении патриотического воспитания наших жителей. Мы помним и чтим память о героях, погибших при защите нашей Родины. 31 января 2024 года жители Дружногорского городского поселения отметили 80-ю годовщину освобождения нашей земли от немецко-фашистских захватчиков. А 9 мая прошедшего года мы вместе отпраздновали 79-ю годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Многие поколения дружногорцев ежегодно приходят почтить память героев на братские захоронения нашего поселения. Содействие в обеспечении правопорядка и воинской дисциплины в период проведения мероприятий оказывают военнослужащие военной комендатуры г. Гатчина и сотрудники УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области. Благодарим всех наших жителей, кто принимает участие и поддерживает торжественно-траурные мероприятия на нашей земле.

Администрация и Совет депутатов поселения поддерживают и активно взаимодействуют с общественными объединениями Дружногорского поселения. Совместно с Женским и Семейным советами проводятся мероприятия, направленные на поддержку жителей поселения, принимающих участие в специальной военной операции.

Дружногорский совет ветеранов в прошедшем году продолжил свою активную работу: члены совета поздравляли с юбилейными датами жителей серебряного возраста, оказывали содействие в проведении патриотических мероприятий, а на итоговом заседании Совета ветеранов Гатчинского муниципального округа председателю Дружногорского Совета Татьяне Петровне Федоровой вручили диплом победителя в конкурсе «Моя семья – мое богатство!».

В завершение своего отчета выражаю огромную благодарность всем, кто помогал команде администрации и Совета депутатов Дружногорского городского поселения в решении вопросов местного значения, определяющих качество жизни нашего населения: депутатам Законодательного собрания Ленинградской области Людмиле Анатольевне Тептиной и Олегу Владимировичу Белову, руководству Гатчинского муниципального округа, депутатам Дружногорского городского поселения, руководителям и сотрудникам предприятий и учреждений, руководителям и членам наших общественных организаций, старостам и всем неравнодушных жителям. Вместе мы делаем жизнь наших жителей лучше.