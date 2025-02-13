Ордена Мужества – посмертно...

13 февраля в Гатчине в фонде «Защитники Отечества» состоялась торжественная церемония передачи государственных наград родным погибших героев специальной военной операции. К собравшимся обратился руководитель Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев:

- Те, кто участвует в специальной военной операции, для нас настоящие герои, вне зависимости от подразделения, в котором они служат или служили. В наше время не каждый отважится взять в руки оружие и пойти защищать страну, чтобы нам здесь жилось спокойно и комфортно. Задача фонда «Защитники Отечества» – всецело помогать семьям погибших бойцов, а люди должны знать: наши защитники погибли не зря! Победа будет за нами.

Заместитель главы гатчинской администрации Мария Титова от лица руководства Гатчинского округа выразила благодарность родителям героев – за воспитание истинных патриотов, мужественных людей, которые встали на защиту своей Родины, и сегодня, в год 80-летия Победы, их имена – в одном ряду с именами героев Великой Отечественной войны.

К близким героев обратился настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира г. Коммунара Алексей Дудин. Он напомнил, что у Бога все живы, и в храме после каждой службы совершается молебен о скорой победе и поминовение усопших воинов.

Военный комиссар Гатчины Андрей Чичканов вручил награды матерям, женам и детям погибших бойцов – уроженцев Гатчинского района.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, посмертно орденом Мужества награждены:

- Кудряшов Михаил Сергеевич,

- Моисеенко Всеволод Васильевич,

- Лохов Анатолий Дмитриевич,

- Амальский Андрей Геннадьевич,

- Егоров Руслан Сергеевич,

- Бебенин Артем Михайлович,

- Евдокимов Михаил Анатольевич.

Каждой семье, получившей орден за своего героя, священник Алексей Дудин вручил именную поминальную грамоту: «Православный храм святого равноапостольного великого князя Владимира берет на себя обязательство по молитвенному поминовению воина, отдавшего свою жизнь за веру и Отечество».

Участники церемонии почтили память павших минутой молчания. После вручения наград сотрудники фонда «Защитники Отечества» побеседовали с родными погибших бойцов, рассказали о мерах государственной поддержки. Как подчеркнул Сергей Галяев, в год 80-летия Победы 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка», и в этом строю рядом с портретами героев Великой Отечественной должны быть фотографии героев современности – защитников Родины XXI века.

Екатерина Дзюба