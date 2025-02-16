С 1 марта начнётся продажа абонементов в парк

Как оформить новый абонемент, когда он не действует, где можно отменить заказ – рассказывает заместитель директора по экскурсионно-просветительской деятельности музея-заповедника «Гатчина» Ольга Писарева.

На встрече с журналистами Ольга Писарева сразу подчеркнула, что Гатчинский дворец и парк – шедевры мирового уровня, которые нуждаются в охране, защите, а где-то и воссоздании. И, безусловно, платность парка и его сохранение непосредственно связаны между собой.

Абонемент подорожал

Вход в парк будет платным с 29 апреля по 31 октября. В частности, с 29 апреля по 31 августа - ежедневно с 9.00 до 20:00, с l сентября по 31 октября - с 10.00 до 18.00. С 1 ноября 2025 года парк вновь станет бесплатным для посещения.

Напомним, что режим работы парка: ежедневно с 6.00 до 22.00, с 1 июня по 31 июля – с 6.00 до 23.00.

Как и в прошлом году, местные жители могут оформить себе карточку-абонемент для посещения парка. Она оформляется ежегодно и действует на протяжении всего сезона, пока парк остается платным.

Сезонные абонементы для посещения парка можно будет оформить с 1 марта по 30 мая 2025 года включительно. Как и в прошлом году, абонемент на весь парковый сезон могут оформить жители, зарегистрированные в городе Гатчине и микрорайоне «Речной» (улицы Центральная, Кооперативная, Речной переулок, Речной проезд). А также жители, владеющие недвижимостью в Гатчине или в микрорайоне Речной, что подтверждается документами при получении абонемента.

В 2025 году стоимость абонемента местного жителя при оформлении через киоск администратора составляет 300 рублей, при оплате на официальном сайте музея-заповедника «Гатчина» (gatchinapalace.ru) - 200 рублей.

Количество проходов в день или за сезон не ограничено. Временной лимит для повторного использования абонемента - 30 минут.

Как оформить новый абонемент

Как отметила Ольга Писарева, оформить абонемент на официальном сайте музея-заповедника «Гатчина» не только дешевле, но и удобнее.

Делается это в два этапа. Сначала с 1 марта по 30 мая включительно нужно на сайте ГМЗ «Гатчина» заполнить форму заказа, указав только фамилию, имя и отчество (другие персональные данные не требуются), и здесь же на сайте произвести оплату обычной банковской картой, как за любые товары и услуги.

Сайт работает круглосуточно. Можно оформить абонемент на себя, родных, близких, на любых гатчинцев, которые имеют право на эту льготу. Друзья, помогайте пожилым людям!

Абонемент не ограничивает количество проходов в день или за сезон – он имеет ограничение по тому, кто им может пользоваться. Один абонемент оформляется на одного конкретного человека. В один заказ можно оформить четыре абонемента. Если нужно больше – сделайте еще один заказ.

Второй этап – получение абонемента в кассе музея. Если оформление абонемента происходит до 30 мая включительно, то получить карту можно и позже. Для этого необходимо назвать кассиру номер заказа, предъявить оригинал паспорта с действующей регистрацией на территории Гатчины (либо справки о временной регистрации) или документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение на данной территории; для детей до 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей с действующей регистрацией на территории Гатчины (либо справки о временной регистрации).

На получение абонемента по ранее оформленным заказам работают три кассы. Получить абонементы можно:

- в кассе Гатчинского дворца (Арсенальное каре) с четверга по воскресенье с 15.30 до 17.30;

- в кассе Приоратского дворца со среды по воскресенье с 11.00 до 17.00 (кроме праздничных дней 8 марта и 12 июня);

- в кассе на входе в Дворцовый парк со стороны проспекта 25 Октября («Типография») со вторника по субботу с 1 марта по 15 июня с 11.00 до 19.00 (в течение дня возможны технические перерывы на 15 минут).

Онлайн-оформление занимает несколько минут. Сделать это можно с любого гаджета и в любом месте, где есть сеть, в том числе рядом с кассой. Кассир сразу увидит, что оплата прошла, и можно забрать абонемент.

У кого нет возможности или желания оформить абонемент онлайн, сможет это сделать через администратора музея на входной зоне в парк со стороны проспекта 25 Октября («Типография»).

Внимание!

Чтобы не испортить настроение, отправляясь на прогулку в парк, нужно знать: жители Гатчины, не оформившие абонемент, посещают парк на общих основаниях.

Стоимость билета составляет 200 рублей, для льготных категорий – 100 рублей. К льготным категориям относятся учащиеся средних школ и дневной формы обучения средних и высших образовательных учреждений Российской Федерации и Республики Беларусь, а также пенсионеры Российской Федерации и Республики Беларусь.

В 2025 году будут работать те же входы в Дворцовый парк, что и в прошлом году, включая вход у Птичника.

Как пояснила Ольга Писарева, билетных касс больше не станет из-за ограниченности ресурсов музея-заповедника, ведь оборудование каждого рабочего места кассира и оплата его труда – это существенные затраты.

- К открытию дополнительных касс мы подходим разумно, – сказала Ольга Писарева. - Со стороны микрорайона Мариенбург и Сокколовского шоссе, у Фермы и Птичника, маленькая проходимость: в прошлом сезоне – 10-12 человек в день, в основном по абонементам местных жителей. Билетомат выдавал 3-7 билетов в день.

Обратите внимание, что абонемент для местных жителей также не дает права бесплатного посещения Павильона Венеры и Березового домика и не действует во время проведения платных мероприятий в парке, таких как этно-фестиваль «Березовый домик», «Джазовые выходные», «Ночь света». В ближайшее время календарь платных мероприятий будет утвержден и размещен на официальном сайте ГМЗ «Гатчина».

Дети в возрасте до трех лет имеют право бесплатного посещения Дворцового парка без оформления входного билета. Но для детей в возрасте от 4 до 7 лет необходимо оформление бесплатного входного билета.

Абонементы дают право на посещение парка только при предъявлении документов (копий документов, в том числе на цифровом носителе), удостоверяющих личность посетителей: паспорта РФ, водительского удостоверения, военного билета, студенческого билета или билета учащегося, свидетельства о рождении или иных документов, позволяющих идентифицировать личность.

Возврат

Внимательно заполняйте заявку на получение абонемента – не делайте ошибок в написании фамилии, имени и отчества.

Если при оформлении абонемента заявитель допустил ошибку или просто передумал, а заказ на сайте произошел – можно его отменить. В письме с информацией о статусе заказа, поступившем на электронную почту заявителя, есть опция «вернуть». Если что-то пошло не так, нажимайте кнопку возврата. Можно вернуть деньги за абонемент в любой момент, но сделать это нужно до того, как получите карточку на руки.

Скорость перечисления денег зависит от банка. Как правило, деньги приходят в течение одного банковского дня. Но если возврат оформлен в пятницу, деньги не придут раньше понедельника.

Турникет

Карточку-абонемент нельзя деформировать, нельзя делать в ней проколы. В прошлом году по этой причине несколько абонементов вышли из строя. Чтобы носить карточку как брелок на связке ключей, лучше поместить ее в чехол и уже в чехле сделать отверстие. Испорченные абонементы не подлежат замене.

Турникет – это машина, новичкам нужно приноровиться к ее программе. Проворачивать турникет спокойно, не спешить и не медлить – и все будет хорошо. Перед открытием паркового сезона пройдет плановое тестирование оборудования, чтобы устранить возможные технические проблемы при входе.

Если вы пользуетесь турникетом правильно, а карточка не работает, следует обратиться к администратору. Если причина в техническом браке по вине музея-заповедника, вам предложат решение.

Другие льготы

Право бесплатного и льготного посещения музея предоставляется нескольким категориям граждан, включая инвалидов и ветеранов войны, ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, членов многодетных семей. Инвалиды-колясочники проходят в парк бесплатно с сопровождающим. Эту льготу не нужно подтверждать никакими документами.

Полный список льготных категорий размещен на официальном сайте музея-заповедника «Гатчина» (gatchinapalace.ru).

Если у человека несколько льгот, он должен выбрать, какой из них будет пользоваться: как житель Гатчины на посещение парка по абонементу или, например, льготой на бесплатное посещение музея как член ВООПиК. Во втором случае нужно в кассе предъявить документ на льготу и получить соответствующий билет на проход. Льгота дает право на посещение одного из объектов один раз в день.

- В прошлом году гатчинцы 290 тысяч раз воспользовались абонементом местного жителя. Чем нас больше посещают, чем сильнее туристическая отрасль – и тем, в том числе, больше льгот мы можем позволить, – говорит Ольга Писарева. - Нельзя не заметить, что в парке идут постоянные работы по восстановлению газонов, дорожно-тропиночной сети, по обследованию возрастных деревьев, кронированию, а также идет поливка, прополка, сбор мусора на воде. Осенью было посажено 56 тысяч луковичных растений, которые будут радовать своим цветением с приходом весны.

Татьяна Можаева